Halep a disputat 9 partide disputate în ultimele 13 zile, cedând în sferturile de finală la Dubai, 1-2 la seturi cu elvețianca Belinda Bencic, cea care va disputa finala în Emirate contra cehoaicei Petra Kvitova. Înainte, jucase finala la Doha.

'Turnee bune, consider că am jucat un tenis bun. Fizic am fost destul de rezistentă, per total a fost o experienţă bună. A fost oboseală, din cauza Fed Cupului, pentru că acolo m-am consumat foarte tare. Dar a meritat', a spus Simona, potrivit Digi Sport.

Tot fără antrenor

„Nu am ce să vă zic pentru că nu am vreun antrenor în momentul de faţă. Urmează câteva zile de pauză, dar o să fac pregătire fizică, pentru că urmează să plec la Indian Wells”.

Kvitova poate urca pe locul 2, ocupat acum de Halep, dacă triumfă la Dubai. Finala este sâmbătă, roa 17.00(Digi 2).

'Nu contează în acest moment clasamentul, doar la final de an. Nici nu ştiu ce trebuie să întâmple ca să fiu pe trei', consideră Simo.