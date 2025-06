Pilotul Sami Meguetounif s-a răsturnat, aterizând pe un alt monopost. Din fericire, Meguetounif a comunicat imediat prin radio: „Sunt bine!”.

Sistemul Halo a prevenit impactul direct al monopostului cu casca pilotului de dedesubt.

Hell of an accident in the Formula 2 sprint race in Austria this afternoon. Wow.



Halo device yet again saving a life (or 2) pic.twitter.com/Odu8GdF4By — Hi, my name is Nic (@thesockpuppet) June 28, 2025

Cursa a fost întreruptă pentru o perioadă îndelungată, iar pista a trebuit curățată de resturi. Restartul s-a dat în spatele mașinii de siguranță. În ciuda acestor măsuri, la scurt timp după reluare s-a produs un nou incident, tot în virajul trei.

Această coliziune a fost mai puțin spectaculoasă și periculoasă, dar a necesitat o nouă intervenție a mașinii de siguranță.

Weekendul acesta, Formula 1 continuă cu cea de-a 11-a etapă a sezonului 2025, Marele Premiu al Austriei, a cărui cursă se va vedea duminica aceasta, de la ora 16.00, în direct pe Antena 1 și live în AntenaPLAY.