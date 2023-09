Sorana Cîrstea s-a impus în fața elvețiencei în vârstă de 26 de ani cu scorul de 2-0 la seturi (6-3, 6-3), după un meci care a durat a durat o oră și 25 de minute și în care Belinda Bencic a comis 32 de erori neforțate, față de 14 ale româncei.

Este pentru prima oară când Cîrstea, în vârstă de 33 ani, ajunge în această fază a Openului american.

În sferturile US Open, Sorana Cîrstea va juca împotriva Karolinei Muchova din Cehia, 27 de ani, locul 10 mondial.

„Am un zâmbet larg pe față pentru că am muncit mult. Puțini știu ce se ascunde în spatele victoriei, cât efort am depus. Am avut un sprijin important din tribune din partea românilor și nu numai”, a declarat Sorana Cîrstea la Eurosport, imediat după meci.

„Mereu am visat să fiu aici și pentru asta am muncit. Au fost mulți ani cu suferință, am depus efort, dar am fost răsplătită pentru munca mea. Sunt mulțumită de ceea ce am reușit aici, este ca un vis devenit realitate”, a adăugat ea.

