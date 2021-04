VIDEO | O sportivă din Nigeria gravidă în opt luni a câștigat un concurs de taekwondo

Aminat Idrees, o practicantă de taekwondo în vârstă de 26 de ani, care acum este însărcinată în opt luni, a câștigat o medalie de aur la Festivalul Național Sportiv.

Categoria Mixed Poomsae, la care s-a impus Aminat, este o probă fără contact, în care sportivii etalează diferite tehnici de luptă, relatează CNN.

An inspiring outing by heavily pregnant Aminat Idrees who won a gold medal for Lagos at the ongoing National Sports Festival in Benin, Edo State.



Aminat Idrees who is 8 months pregnant won gold in the Mixed Poomsae category in Taekwondo pic.twitter.com/rr4fxJCfMs