  • Un factor-cheie este utilizarea unui scanner 3D pentru măsurarea zonei inghinale a sportivilor, care determină mărimea costumului de competiție. Modificările, precum crearea unui punct de referință artificial mai jos, ar permite mai mult material în costum, crescând portanța.
  • În trecut, sportivii au încercat să trișeze cu spumă sau silicon, însă oficialii FIS, asistați de personal medical, verifică atent. Unele echipe naționale cer noi standarde înaintea Jocurilor Olimpice din Italia din 2026.

Avantaj prin modificări în zona intimă

Un subiect neobișnuit a stârnit controverse în cadrul competiției de sărituri cu schiurile: sportivii ar putea încerca să obțină un avantaj prin modificări în zona intimă! Se speculează că un penis mai mare ar putea oferi un avantaj aerodinamic.

Înainte de începerea sezonului, toți săritorii sunt măsurați cu un scanner 3D, iar dimensiunea zonei inghinale determină mărimea costumului de competiție pentru întregul sezon.

Surplus de portanță

Se presupune că un punct de referință mai jos, creat artificial, ar permite mai mult material în costum, ceea ce ar putea genera un surplus de portanță.

Astfel de practici au dus deja la descalificări, precum cea a lui Timi Zajc. Slovenul a primit „cartonaș roșu” pentru două descalificări și a fost eliminat din Turneul celor 4 Trambuline.

Sportul în care mărimea chiar contează: „Suspiciuni că și-au injectat acid hialuronic în zona intimă. Avantaj aerodinamic!"
Timi Zajc. Foto: Profimedia

„Există posibilitatea, dar nu e indicată”

Kamran Karim, medic primar la Spitalul Maria-Hilf din Krefeld, a comentat, în Bild, că „există posibilitatea de a obține o îngroșare temporară a penisului prin injectarea de parafină sau acid hialuronic. Totuși, o prelungire nu este posibilă, iar astfel de proceduri nu sunt indicate din punct de vedere medical și implică riscuri”.

Materialele folosite de sportivi pentru a încerca să înșele regulile au variat. În trecut, utilizarea de spumă în jurul testiculelor era practică uzuală.

În primăvară, norvegienii au recunoscut că au trişat la Mondialele de Sărituri cu Schiurile.

„La măsurători este prezent personal medical care verifică foarte atent”

Mathias Hafele, șeful departamentului de materiale din cadrul FIS, a negat acuzațiile: „Pot să exclud faptul că se încearcă modificări vizibile ale organelor genitale. La măsurători este prezent personal medical care verifică foarte atent”.

Sportul în care mărimea chiar contează: „Suspiciuni că și-au injectat acid hialuronic în zona intimă. Avantaj aerodinamic!”
Karl Geiger, în timpul „zborului”, la Innsbruck. Foto: Hepta

În ciuda acestor măsuri, unele națiuni cer noi măsurători înaintea Jocurilor Olimpice din Italia, programate în 2026, pentru a elimina orice nereguli.

Deocamdată, nu este planificată o altă rundă de măsurători. Totuși, lucrăm deja în spatele scenei la metode prin care să îmbunătățim acest proces sensibil. În viitor, măsurătorile ar trebui să se concentreze mai mult pe oase decât pe țesuturile moi, astfel încât dimensiunea să nu mai conteze.

Domen Prevc a câștigat Turneul celor 4 Trambuline

În aceste zile este s-a desfășurat Turneul celor 4 Trambuline.

Ren Nikaido a scris istorie la Innsbruck, câștigând prima sa etapă din carieră. Japonezul l-a învins pe slovenul Domen Prevc, liderul Cupei Mondiale și cel care învinsese în primele două etape din Germania.

Miercuri, 6 ianuarie, s-a desfășurat ultima etapă, pe trambulina Paul-Ausserleitner din Bischofshofen, tot în Austria. A câștigat Daniel Tschofenig (Austria), Prevc a fost al doilea, dar a câștigat Vulturul de aur. În clasamentul general al Turneului celor 4 Trambuline, slovenul a fost urmat de austriecii Jan Hoerl și Stefan Embacher.



