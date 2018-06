Alibec a reușit, prin desele derapaje comportamentale din sezonul precedent, să-și asigure rolul de „șomer” la FCSB, care l-a trimis la Academia din Berceni ca să se pregătească. Mai mult, în era informației care circulă rapid, Alibec și-a făcut un „renume” și printre străini.

Marius Șumudică a spus că l-ar vrea la Al-Shabab, dar arabii strâmbă din nas, știind ce a făcut atacantul în ultimul sezon.

Șumudică îl vrea pe Alibec, dar îi e greu să-i convingă pe arabi: „Au văzut ce s-a întâmplat în ultimul an!”

„Dacă voi reuşi să-l iau (n.r. pe Alibec), îl iau cu cea mai mare plăcere. Problema e că nu depinde numai de mine în momentul de faţă. Ei urmăresc foarte bine şi au văzut ce s-a întâmplat în ultimul an. Eu nu sunt vinovat pentru ce i s-a întâmplat lui Denis.

N-a marcat, n-a jucat. Sunt probleme pe care eu nu le pot şterge cu buretele. Ei se documentează. Voi încerca să-mi iau responsabilitatea asupra mea, dar nu va fi uşor. Sper să pot şi să ajung la un consens.

La Găman nu se pune problema deocamdată. E jucătorul celor de la FCSB. Ei îşi doresc jucători de atac, mijlocaşi, jucători care să facă diferenţa”, a declarat Şumudică.

„Am vrut să semnez în Turcia. Seara trebuia să semnez acolo şi aveam deja biletul de avion, să plec la Izmir, să semnez cu Akhisar. Dar spre dimineaţă mi-a venit o ofertă, fiindcă ei erau în Ramadam şi lucrau noaptea în acea perioadă…

Mi-a venit o ofertă de nerefuzat, foarte avantajoasă din punct de vedere financiar., dar nu numai asta m-a făcut să merg acolo. E o echipă din Riad, unde a antrenat şi Preud’homme acum câţiva ani şi care vrea să facă performanţă.

Şi fotbalul de acolo va fi mult mai puternic din acest an, în sensul că vor avea drept de joc 8 străini, dintre care 7 în primul 11 şi unul pe bancă. Chiar şi portarul va putea fi străin, ceea ce în ţările arabe nu era posibil până acum.

Nu am discutat încă despre transferuri, dar sunt foarte aproape să aduc un jucător român acum. Nu pot să spun… O să vedeţi în 2-3 zile, pentru că aşa am promis. Nu e normal să vorbesc. Sunt în discuţii cu mai mulţi jucători, am o listă de jucători pe care va trebui să-i urmăresc.

Mă apuc de treabă de azi. Mai sunt patru străini de luat, pentru că sunt deja patru acolo. Chiar portarul Tunisiei, care a apărat în primul meci, cel care a intrat după accidentare”, a mai declarat Şumudică.

