Aflați pe locul 3, la doar două lungimi de liderul Universitatea Craiova (care a făcut deja un pas greșit cu FC Argeș), giuleștenii au șansa istorică de a urca pe prima poziție în cazul unei victorii.

De cealaltă parte, Dinamo abordează derby-ul din Giulești în cel mai critic moment al sezonului, elevii lui Zeljko Kopic venind după trei înfrângeri consecutive care i-au țintuit pe ultimul loc al play-off-ului, cu 26 de puncte. Deși istoria celor 121 de confruntări directe le este favorabilă „câinilor roșii”, cu 50 de victorii față de cele 43 ale Rapidului, giuleștenii dețin ascendentul moral recent, după ce s-au impus în ambele partide din sezonul regulat.

18:19 - Acum 42 minute Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a subliniat că play-off-ul reprezintă un nou început pentru „câinii roșii” Zeljko Kopic spune că play-off-ul este un nou început pentru Dinamo, Foto: Profimedia „Este un nou sezon, o nouă ligă, un nou început. În această săptămână, echipa s-a antrenat bine, cu energie bună și cu un spirit bun. Mergem să jucăm fotbalul nostru cel mai bun și să luptăm pentru cel mai bun rezultat posibil. Cred că ar fi trebuit să avem câteva puncte în plus, dar până la urmă fiecare echipă este acolo unde merită să fie. Putem vorbi despre noroc sau ghinion, despre diverse situații, dar dacă tragi linie ajungi acolo unde meriți. Știm că va fi un meci dificil. Avem respect pentru Rapid și pentru tot ceea ce au făcut până acum, dar avem ambițiile noastre și mergem acolo să luptăm și să încercăm să obținem un rezultat bun.”, a declarat Kopic la conferința de presă care precede meciul.

18:15 - Acum 46 minute Costel Gâlcă, antrenor Rapid. „Echipa trebuie să dea totul și să creadă în acest drum spre titlu" Antrenorul Rapidului, Costel Gâlcă, a prefațat debutul în faza decisivă a campionatului cu un apel la concentrare maximă și pragmatism, avertizând că intensitatea meciurilor din play-off va depăși orice duel de până acum. Costel Gâlcă cere echipei sale să lupte și să creadă în titlu, Foto: Profimedia „De mâine începe play-off-ul pentru noi. Ne dorim în primul rând să avem un joc consistent. Va fi diferit de ceea ce s-a întâmplat în sezonul regulat. De aceea și intensitatea și organizarea noastră defensivă trebuie să fie mult mai bune față de ultimele partide cu Dinamo. Mai mult ca niciodată va conta foarte mult și inspirația noastră în fața porții. Trebuie să fim mult mai concentrați și să dăm mult mai mult în acest meci, pentru că și ei vor veni cu ambiții foarte mari. Echipa trebuie să dea totul și să creadă în acest drum spre titlu ca pe o șansă de a intra în istoria clubului", a declarat el la Digisport. Partida va fi condusă la centrul de arbitrul FIFA Istvan Kovacs. El va fi ajutat la cele două linii de Ferencz Tunyogi şi Ioan Alexandru Corb. În camera VAR se vor afla Cătălin Popa şi Stelian Slabu, Andrei Florin Chivulete va fi arbitru de rezervă şi Augustus Constantin observator.

Share

Google News

Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații