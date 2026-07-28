Trenul InterCity 81 a fost oprit de patru ori între Zürich și Berna, iar circulația feroviară a fost deviată prin Langenthal și Burgdorf, generând întârzieri și anulări. Pe lângă oprirea de urgență, s-a declanșat și o alarmă de fum din cauza țigărilor!

„Suntem blocați de 20 de minute în fața tunelului Grauholz, chiar lângă Berna. Nu știu când vom pleca”, a spus, contrariată, o călătoare. Sunetele de nemulțumire ale pasagerilor se auzeau în fundal, reflectând haosul creat.

Fanii celor de la Grasshoppers au inițiat această acțiune pentru a protesta față de decizia companiei feroviare naționale de a reduce numărul trenurilor speciale dedicate deplasărilor la meciuri.

„SBB reduce sistematic utilizarea trenurilor suplimentare. Suporterii și ceilalți călători trebuie separați pentru a evita conflictele”, au susținut organizatorii protestului în flyerul distribuit.

Aceștia consideră că decizia SBB afectează negativ atât suporterii, cât și pasagerii obișnuiți.

SBB a confirmat incidentul, dar nu a comentat acuzațiile privind reducerea numărului de trenuri speciale.

Autoritățile au intervenit, iar poliția a fost mobilizată în gara din Berna pentru a gestiona situația.

Fanii au fost lăsați să își continue călătoria spre Lausanne, destinația lor finală.

Clubul Grasshoppers a recunoscut implicarea suporterilor în acest protest: „Analizăm situația împreună cu SBB, autoritățile și reprezentanții fanilor. Ne cerem scuze tuturor celor afectați”.

Protestul a generat nemulțumiri printre pasageri, unii dintre aceștia exprimându-și dezacordul față de metodele folosite: „Înțeleg de ce SBB reduce trenurile speciale, mai ales dacă acestea sunt vandalizate după meciuri”.

