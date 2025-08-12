În timpul partidei dintre China și Canada (12-8) s-au auzit focuri de armă din apropierea arenei, provocând panică în rândul spectatorilor și jucătoarelor.

Incidentul a avut loc duminică după-amiază la Arena Acvatică din Salvador. China conducea cu 3-2 când s-au auzit împușcături de pe stradă.

Spectatorii s-au aruncat la pământ, iar arbitrul a oprit meciul, cerând jucătoarelor să iasă din bazin. Jucătoarele s-au grupat la marginea bazinului, așteptând îngrijorate. După aproximativ un minut, focurile au încetat și partida a fost reluată.

🚨 Terror en el Mundial Sub-20 de waterpolo femenino: un partido entre China y Canadá fue interrumpido por disparos cerca del estadio en Salvador, Brasil. Jugadoras y público buscaron refugio, pero no hubo heridos. La policía detuvo la situación y el juego continuó. pic.twitter.com/WTvkq2rbkf — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 12, 2025

„Poliția a tras în aer, în timpul unei urmăriri”

Marco Antonio Lemos, șeful federației de sporturi acvatice din statul Bahia, a explicat că împușcăturile au provenit de la poliție, care a tras în aer în timpul unei urmăriri. Un hoț care încerca să fugă a fost arestat.

Potrivit poliției braziliene, nu au fost răniți. Identitatea suspectului nu a fost dezvăluită.

Organizatorii au anunțat vor analiza procedurile de securitate pentru a preveni astfel de incidente pe viitor.



