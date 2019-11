Meci dubios

Inițial s-a vorbit de faptul că acest caz ar avea legătură cu mafia pariurilor, mai ales că desfășurarea partidei a alimentat suspiciunile. Sportul Snagov a condus cu 2-0 la pauză, teleormănenii au întors rezultatul în partea a doua, 3-2, cu gol al victoriei din penalty, dar și o lovitură de la 11 metri ratată!

Cu bilet, fără bilet

S-a vorbit chiar de faptul că antrenorul Marius Baciu, 44 de ani, ar fi fost percheziționat și că ar fi fost găsit asupra lui un bilet la pariuri ce conținea meciul Sportul Snagov – Turris 1 pauză, 2 final! Zvonul nu a fost confirmat.

În plus, existau unele indicii că patronul clubului Daco Getica București, Ilie Ciuclea, a retras echipa din campionat tocmai din cauză că avea unele indicii conform cărora echipa, formată din mulți tineri – clubul avea interdicție la transferuri – nu ar juca tocmai corect. De la Daco Getica, Baciu a ajuns la Turris, formația pe care a mai pregătit-o în L3, pe vremea când se numea Voința Saelele.

Simona Prescorniță, procuror și purtător de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul București, a vorbit despre situația antrenorului.

A fost pus în aplicare un mandat de aducere pentru audiere pe adresa lui Marius Baciu. Tot ce pot să vă spun e că nu este în discuție un dosar pentru mafia pariurilor. Nu vă pot oferi nici detalii despre alte persoane publice. Simona Prescorniță:

Evaziune, spălare de bani?

Unele informații vorbesc acum despre suspiciuni asupra lui Baciu într-un

dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.

Ex-stelistul Marius Baciu are ferma de vaci

Libertatea a vorbit cu oficiali prezenți azi, la stadionul din Colentina.

”Sincer, am crezut că au venit pentru Valentin Dragnea, dar acesta plecase”

”Sincer, când am văzut mascații, am fost convinși că veniseră pentru Valentin Dragnea, finanțatorul din umbră al lui Turris. Dragnea junior plecase și, de aceea, am crezut că din această cauză s-a creat tot balamucul”, a spus un martor al evenimentelor.

Procurorii și DIAS, la stadion, fără știrea observatorilor

Interesant e că desantul trupelor DIAS a fost exact la finalul partidei, când, la arenă, au apărut și doi procurori. Iar despre intervenție n-au știut nimic nici măcar observatorii partidei, Silviu Crângașu, pentru joc, și Petre Badea, pentru arbitri.

Noi suntem lângă Marius. S-a implicat 100% de când a venit la noi. La finalul meciului a ieșit din vestiar să dea bani cuiva ca să cumpere suc sau bere și nu s-a mai întors. Jucător de la Turris pentru gsp:

Ex- stoper și căpitan al Stelei, Marius Baciu a evoluat la formația roș-albastră între 1996 și 2002. A marcat 8 goluri în 140 de meciuri. Baciu a fost numit pe banca lui Turris în urmă cu trei etape, după plecarea lui Florin Bratu.

De-a lungul carierei echipe precum Voința Sibiu, Pandurii Târgu Jiu, Unirea Alba Iulia, Șimleu Silvaniei, Poli Iași, SC Bacău, Academica Argeș, Concordia Chiajna și Voința Turnu Măgurele.

Marius Baciu a jucat la Steaua în perioada 1996-2002. Și-a început cariera în antrenorat la Voința Sibiu și a continuat la Pandurii, Unirea Alba Iulia, Poli Iași, SC Bacău, FC Clinceni și Concordia Chiajna.



Interesant este că în urmă cu o săptămână, pe banca echipei din Snagov a revenit oficial antrenorul Laurențiu Tudor, 43 de ani, cel care pregătea echipa de mai multă vreme. Cel poreclit ”Doctorul” fusese suspendat acum doi ani şi amendat usturător de Comisia de Disciplină şi Etică a FRF pentru că a fost implicat în meciuri trucate pentru pariuri.

Recent, clubul a fost preluat de un patronat nou și tânăr, condus de Ovidiu Onosă.

