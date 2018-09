Toate reacțiile după U Craiova – Dinamo. Bratu: ”Lipsă de responsabilitate! Treziți-vă!”

'Un joc foarte bun pentru noi, să câştigăm 3-0 în faţa celor de la Dinamo e o bucurie imensă. Am dominat jocul de la un capăt la altul, echipa uşor-uşor se leagă. Sunt foarte bucuros că am marcat două goluri, dar la fel de bucuros că am câştigat împotriva celor de la Dinamo. Am fost echipa mai bună, am avut curaj, am pasat. Creştem de la meci la meci. Au venit jucători noi şi o să vină, este nevoie de răbdare”, a mai spus Alexandru Mitriţă, eroul oltenilor cu o 'dublă'.

„Am jucat foarte bine. Am făcut un meci bun, am făcut și câteva greșeli, însă e un rezultat bun. Sunt mulțumit de felul cum a jucat (n.r. – Koljici), de Mitriță, de cum a jucat toată echipa. E important, cu siguranță. Prima repriză a fost una echilibrată. Am avut ocazii și noi, au avut și ei, însă a doua repriză am controlat-o noi”, a spus italianul Devis Mangia, antrenorul oltenilor, la finalul partidei cu Dinamo.

Antrenorul lui Dinamo, Florin Bratu acuză lipsa de responsabilitate a jucătorilor săi, care nu reuşesc să înveţe din greşelile defensive comise aproape etapă de etapă: 'Din păcate, nu reuşim să ne adunăm. Pare o lipsă de responsabilitate mare şi e momentul ca jucătorii noştri să se trezească, pentru că până acum nu am văzut această capacitate la ei. Suntem naivi, pentru că şi în această seară am făcut un meci bun până la primul gol. Nu am gestionat bine momentele şi nu am fructificat situaţiile bune pe care le-am avut' a explicat Bratu care consideră însă rezultatul destul de dur: 'Scorul mi se pare nedrept pentru ceea ce s-a întâmplat'.



'Am avut şi un program destul de dificil, dar vor veni şi meciuri în care vom acumula puncte. Vom pune lucrurile la punct şi vom da mai mult. Important este să nu mai primim atât de uşor goluri. Îmi doresc ca pe viitor să avem jucători de la Dinamo la loturile naţionale. Pauza vine bine, avem nevoie de timp pentru a regla lucrurile. Sper ca din etapa viitoare să arătăm altfel. Până la urmă, obiectivul nostru este calificarea în play-off şi încercăm să ţinem pasul. Eu cred că vom arăta din ce în ce mai bine'

Bătăi pe stadion între suporterii Craiovei și cei dinamoviști. Fanii oaspeților, depistați cu lanțuri, cuțite și droguri