Wu Xiangdong mai avea de parcurs circa 6 km, când a simțit o nevoie puternică de a defeca și, în cele din urmă, a făcut pe el. „Am continuat să alerg, pentru că pe traseu n-am văzut nici o toaletă, dar și pentru că doream să-mi îndeplinesc obiectivul, adică să-i înving pe atleții africani”, a declarat ghinionistul, citat de TODAYonline.

„M-am simțit ușurat când am trecut linia de sosire. În timpul cursei a fost oribil, nici măcar eu nu mai suportam mirosul. Am simțit că am avut mai multă putere după ce am defecat. Dacă nu întâmpinam această problemă, cu siguranță aș fi scos un timp mai bun”, a continuat Wu Xiangdong.

Chinezul nu cunoaște motivul care i-a cauzat neplăcuta problemă. „Poate a fost de faptul că am purtat haine umede sau de la faptul că înaintea cursei am mâncat puțină pâine și am băut apă minerală”, a mai spus Wu Xiangdong.

FOTO: Sina.com

Poate te interesează și Ajax Amsterdam a doborât recordul de goluri marcate de o echipă olandeză într-un sezon