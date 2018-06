Beniamin Popescu, jucător cunoscut cu mulți ani de carieră petrecuți la Chindia Târgoviște și la Cimentul Fieni, a trăit spaima vieții la ultimul meci jucat de echipa sa, Viitorul Perșinari, contra celor de la Spic de Grâu, meci jucat la Ghimpați.

După finalul meciului, când Beniamin a plecat de la vestiare spre propria mașină, a fost alergat cu cuțitul de un spectator turbulent, care i-a reproșat jucătorului că l-ar fi înjurat în timpul meciului, a anunțat dbonline.ro.

La o altă partidă din județul Dâmbovița s-a scos sabia!

Un fotbalist din România a fost amenințat cu cuțitul! „Era să mă omoare!”

„Era să mă omoare. Dacă doar mă amenința era bine. Totul s-a întâmplat la finalul meciului, când un spectator a scos cuțitul la mine. Acel individ m-a înjurat neîncetat din tribună, iar eu i-am spus în momentul când am bătut aut de ce mă înjură. După aceea el mi-a zis ce o să văd când se încheie jocul.

La terminarea dușului colegii mi-au spus că mă caută un individ periculos, dar am zis că totul e glumă. În momentul când a vrut să intre în vestire s-au opus patru oameni, printre care și nea Vali Junghie. Din ușa vestiarului mi-a zis să mă duc la el să stăm de vorbă, dar eu mi-am văzut de treaba mea, atâta timp cât nu-l cunoșteam.

În fața mea era colegul Florin Constantin care a văzut și el scena. În acel moment acel individ a dat drumul la lama cuțitului, iar eu am rupt-o la fugă. De frică m-am dus direct în mașină, după care am plecat de acolo. Nea Vali Junghie mi-a zis că dacă nu fugeam acel individ m-ar fi nenorocit.

Când am ajuns în mașină am sunat la Poliție și Jandarmi, dar până au ajuns ei acesta plecase. Ei m-au acuzat că l-am înjurat când el se afla în tribună. A fost urât ce s-a întâmplat. Am înțeles că pe cel care m-a atacat îl cheamă Florin. Așa ceva nu mi s-a întâmplat vreodată. Nu a existat la joc nici un fel de forțe de ordine. Parcă am jucat pe maidan.

„Aici a fost cu cuțitul, la Colacu cu sabia”

Această echipă trebuie exclusă din Liga a 4-a. Dacă la teren nu există Poliție sau Jandarmerie arbitrul nu trebuie să mai dea drumul la meci. Eu am scăpat cu viață, dar la ce-a fost acolo puteam să fiu mort. Ăla e un pușcăriaș nenorocit. Când am ajuns în mașină de frică m-au luat toate transpirațiile.

Cei de la AJF Dâmbovița trebuie să ia o decizie dură în privința echipei din Ghimpați. În curând, cred că va muri cineva pe teren. Nu vreau să depun nici o plângere împotriva individului ăsta. Îmi doresc ca AJF să o decizie drastică astfel încât Ghimpați să nu mai joace în Liga a 4-a.

Acolo putea să-l agațe și pe Florin Constantin cu cuțitul. Sunt curios ce vor scrie în raport arbitrul și observatorul jocului Gigi Ionescu. Multă lume s-a zbătut să scape Ghimpațiul de la retrogradare. După acest incident îmi este frică să mai joc în deplasare.

Aici a fost cuțitul, la Colacu sabia, mai are să vină doar cu tunul pe terenul de fotbal. Păcat de ceea ce s-a întâmplat”, ne-a declarat Beni Popescu. Ajuns la 42 de ani, mijlocașul Voinței Perșinari a jucat în trecut la formații precum Cimentul Fieni, Flacăra Moreni, Minerul Motru sau Chindia Târgoviște.

