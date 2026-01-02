Paraplegic pentru tot restul vieții sale

Viața sportivului nu va mai fi niciodată la fel. Cu puțin peste două săptămâni în urmă, tânărul s-a accidentat grav în timpul unui antrenament de Cupă Mondială din Steamboat, SUA, suferind răni multiple.

William Bostadlökken și-a fracturat umărul și mai multe coaste. El a suferit, de asemenea, o lovitură puternică la spate. După o primă operație la spitalul din Denver, Colorado, diagnosticul a fost pus: sportivul norvegian va fi paraplegic pentru tot restul vieții sale.

O lovitură uriașă pentru tânărul schior. Pe Instagram, William Bostadlökken a povestit circumstanțele accidentului său într-un mesaj emoționant. „Aceste rânduri îmi frâng inima”, a scris el. „În prima zi de antrenament, vârful schiurilor mele s-a prins pe săritură. Mi-am pierdut echilibrul și am aterizat cu capul și spatele pe marginea trambulinei. Vreau să fac tot ce pot pentru a reveni”.

„Pentru asta trăiesc”

În ciuda acestui diagnostic crunt, William Bostadlökken privește deja spre viitor. Până acum, el a luat parte la șapte curse de Cupă Mondială și a început sezonul cu o victorie în Cupa Europei.

„Visez să pot schia din nou, într-o zi. Schiul este într-adevăr ceea ce iubesc cel mai mult în lume, pentru asta trăiesc. Voi face tot ce-mi stă în putință pentru a mă întoarce și a retrăi acele senzații incredibile”, mărturisește el.

Într-o declarație, Federația Norvegiană de Schi l-a asigurat pe William Bostadlökken de tot sprijinul său. „Este pe mâini bune și avansăm în procesul de vindecare”, a declarat medicul echipei naționale, Andreas Persson.

Limitări fizice

Paraplegia este o afecțiune care implică o pierdere a funcției motorii și senzoriale în jumătatea inferioară a corpului din cauza leziunilor măduvei spinării. Relația dintre paraplegie și libertate este complexă și poate fi abordată din mai multe perspective:

Limitări fizice și redescoperirea libertății

Mobilitate redusă: Fără îndoială, paraplegia restricționează sever libertatea fizică de mișcare. Sarcini simple, cum ar fi mersul pe jos, statul în picioare sau folosirea scărilor devin imposibile fără asistență sau echipamente specializate, cum ar fi scaunele cu rotile.

Dependența de ceilalți: În funcție de nivelul leziunii, o persoană poate avea nevoie de ajutor pentru activitățile zilnice de bază, cum ar fi îmbrăcatul, igiena personală sau gestionarea vezicii urinare și a intestinului, ceea ce poate afecta sentimentul de independență.

În ciuda limitărilor fizice, progresele tehnologice, reabilitarea și schimbările sociale au deschis noi căi către autonomie și libertate pentru persoanele cu paraplegie.

