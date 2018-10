Alexandru Sabău, 23 de ani, și-a surprins iubita de 20 de ani cerând-o de soție și oferindu-i inelul de logodnă în văzut tuturor, la Kiss Cam, un proiect implementat de FRF din NBA. Imaginile proiectate pe cubul electronic al arenei au impresionat asistența și au devenit virale pe Internet, după ce videoclipul emoționant a fost postat pe pagina de facebook a echipei naționale.



Alexandru Sabău, care este consiler la Primăria din Felnac, a povestit pentru Libertatea: 'Am pregătit de acasă acest moment. Iubita mea, Norica, nu a știut nimic. Ea a vrut să mergă la un meci important, cu stadionul plin, iar după ce am cumpărat biletele m-am gândit cum să profit de acest eveniment pentru a o cere de soție într-un mod mai special. Am trimis un mail la FRF în care am scris despre intenția mea, iar domnul Cătălin Popescu, de la Departamentul de comunicare, m-a ajutat să-mi pun planul în aplicare la Kiss Cam. Inelul de logodnă l-am cumpărat vineri, cu două zile înainte de meci. Suntem împreună de opt luni și ne iubim foarte mult'.



Alexandru Sabău joacă fotbal în Liga a 4-a, la echipa Victoria Felnac, iar Norica Mîneran este asistentă medicală la Arad.

'Ar fi fost lux dacă ar fi câștigat și tricolorii, dar e bine că n-am pierdut. Mi-aș fi dorit un tricou de la Țucudean, arădeanul nostru, sau de la Săpunaru, pentru că sunt rapidist', a mai spus arădeanul.