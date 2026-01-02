Un incendiu devastator a avut loc în barul „Le Constellation” din Crans-Montana, Elveția, în seara de Revelion. Printre cei aproximativ 40 de morți se numără și un tânăr talent al golfului italian, Emanuele Galeppini, în vârstă de 16 ani.

El a fost confirmat drept una dintre victimele tragediei de către Federația Italiană de Golf. Forul a transmis un mesaj emoționant în memoria sportivului: „Federația Italiană de Golf deplânge pierderea lui Emanuele Galeppini, un tânăr sportiv care a adus pasiune și valori autentice. În această perioadă de mare tristețe, gândurile noastre sunt alături de familia sa și de toți cei care l-au iubit. Emanuele, vei rămâne mereu în inimile noastre”.

La Federazione Italiana Golf piange la scomparsa di Emanuele Galeppini, giovane atleta che portava con sé passione e valori autentici. In questo momento di grande dolore, il nostro pensiero va alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene.



Galeppini, care locuia în Dubai, fusese inclus pe lista persoanelor dispărute, publicată de Ministerul de Externe al Italiei după incendiu.

Mulți italieni se numără printre victime. Între 12 și 15 italieni au fost spitalizați după incendiul din Crans-Montana, potrivit ministrului de externe Antonio Tajani. Aproximativ același număr de persoane sunt încă dispărute.

Cont de Instagram pentru a ajuta la găsirea celor dispăruți

Laetitia Brodard-Sitre din vestul Elveției își caută cu disperare fiul încă de la Revelion. Ea a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, cu sute de comentarii de susținere și mii de repostări pe Facebook.

Sper ca fotografia fiului meu să facă înconjurul lumii. Îl voi găsi pe Arthur, sunt sigură de asta – mama, în Le Temps

De la accident, părinții lui Arthur nu au primit nicio informație despre starea fiului lor: „Au trecut aproape 24 de ore de când Arthur a dispărut și nu avem nicio veste. Trăiesc un coșmar”.

Între timp, rudele îi caută pe cei dispăruți pe rețelele de socializare. În acest scop, a fost creat temporar de Instagram , care va fi șters odată ce toți cei afectați vor fi găsiți.

Administratorii contului postează fotografii cu persoanele dispărute. Rudele își oferă numerele de telefon și speră să fie contactate rapid. Printre acestea se numără și fotografia lui Arthur.

Cel mai mare incendiu asemănător celui din Elveția s-a petrecut în SUA, în 2003. În doar câteva secunde, locația Station, West Warwick (Rhode Island), care găzduia concertul trupei de hard-rock Great White, a fost cuprinsă de flăcări. Din cauza panicii, fanii s-au îmbulzit către ieșirea principală. Peste 100 au murit din cauza arsurilor, printre aceștia și chitaristul trupei.

Anul trecut, în martie, 59 de oameni au murit într-un club care a ars în Kocani, Macedonia de Nord. Focurile de artificii au declanșat tragedia.

