Situația de urgență medicală a declanșat o undă de șoc în rândul suporterilor columbieni, care au început imediat să facă paralele dureroase cu trecutul recent, potrivit SRF.

Fanii retrăiesc acum, cu o teamă profundă, coșmarul prin care a trecut selecționata în anul 2022, când probleme similare de sănătate au destabilizat complet lotul, ducând la ratarea unor obiective majore.

Surse din cadrul echipei indică faptul că numeroși jucători erau deja slăbiți înainte de victoria din optimile de finală împotriva Ghanei.

James Rodriguez, care a trebuit să fie înlocuit la pauză, a fost și el afectat.  Ziarul spaniol AS l-a citat pe căpitan după meci:  „Există un virus care circulă și este foarte persistent. Mulți dintre noi resimțim efectele.”

Pe lângă virusul care afectează ehipa, Columbia a pierdut și un jucător important. Atacantul Jhon Cordoba a suferit o ruptură musculară la aductorul stâng și nu va mai putea evolua la actuala ediție a Cupei Mondiale.

Pentru suporteri, această turnură a evenimentelor reprezintă un dejavu extrem de dureros. În 2022, o combinație nefastă de infectări respiratorii și accidentări în masă în momentele cheie ale calificărilor a decimat selecționata Columbiei, lăsând-o în afara turneului final mondial și provocând o criză profundă la nivelul primei reprezentative.

„Pare un blestem care refuză să plece. Istoria se repetă exact când ne este lumea mai dragă și când simțeam că avem din nou o echipă capabilă să se bată de la egal la egal cu marile forțe”, a scris un jurnalist sportiv columbian de renume pe platformele sociale.

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