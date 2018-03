Unde greșesc rugbiștii români. Un tehnician francez a notat erorile făcute în meciuri de ”stejari”.

Fostul internaţional francez Thomas Lievremont, care s-a alăturat staff-ului tehnic al naţionalei de rugby a României pentru a-i pregăti pe tricolori în jocul de margine, spune că ”Stejarii” au nevoie de o tehnică individuală mai bună în tuşă, unul din momentele fixe importante ale jocului.

”Am întâlnit jucători cu un profil puternic, agresivi ca joc, care au însă unele probleme în ce priveşte tehnica individuală, dar compensează mult prin dorinţa şi motivaţia pe care o au, muncesc mult. Le lipseşte o tehnică individuală mai bună. Sunt lucruri care pot face diferenţa într-un meci, de la poziţia picioarelor celor care susţin prinzătorii, unghiul corpului celui care prinde în tuşă, felul în care prinzătorul coboară cu balonul pentru a-şi pune echipa cât mai rapid în atac, la poziţia braţelor, sunt multe detalii care ţin de această tehnică. Jucătorii români compensează unele lipsuri prin dorinţa de a da totul, prin faptul că ascultă, sunt receptivi la ceea ce le ceri şi îşi dau silinţa”, a spus Lievremont într-un interviu acordat site-ului FRR.

Rugbiștii români se pregătesc cu mult entuziasm

El a subliniat că există mult entuziasm în rândul componenţilor primei reprezentative de a învăţa lucruri noi.

”Mi-a plăcut atitudinea jucătorilor şi felul în care au reacţionat la ceea ce le-am cerut. Am simţit că este mult entuziasm în pregătire, jucătorii sunt dornici să afle şi să antreneze lucruri noi, ceea ce e normal până la urmă la o echipă naţională. Am cunoscut echipa României într-un moment destul de delicat, care a venit după o săptămână complicată, după un meci pierdut în Spania, o echipă căreia îi lipsea încrederea, asupra căreia era o presiune foarte mare”, a spus tehnicianul francez, citat de Agerpres.

Acesta a adăugat: ”În ciuda acestor lucruri care în mod normal influenţează pregătirea, am avut antrenamente bune. M-am bucurat că jucătorii au fost foarte deschişi şi foarte receptivi la ceea ce le-am propus (…) Cel mai important când lucrezi cu jucătorii este să încerci să le redai încrederea în ei, să le spui că pot face foarte bine ceea ce au de făcut, că pot avea succes în meciul care urmează”.

În context, el a precizat că în meciul cu Rusia ”unele lucruri au ieşit bine, altele nu”, dar că important este că acel meci a oferit certitudinea ”că ceea ce am făcut este bine”.

Obiectiv: creșterea jocului individual și colectiv

Ca obiective pentru perioada următoare, Thomas Lievremont a afirmat că îşi propune să-i ajute pe componenţii naţionalei să crească în jocul individual şi colectiv.

”Vreau să-i ajut să crească individual sub tot ce implică tuşă: tehnic, reacţii, dar şi colectiv, tuşă per ansamblu. În cele câteva zile, minute mai bine zis, pentru că nu a fost prea mult timp în care am lucrat doar dedicat pe tuşe, am încercat, încerc să îi ajut pe jucători să aibă o eficienţă mai bună în meci. De asemenea, încerc să creez un sistem simplu care să îi facă să progreseze cât mai repede”, a spus Lievremont.

În vârstă de 44 de ani, Thomas Lievremont a fost internaţional francez între 1996-2004 şi a evoluat în campionatul din Hexagon la Perpignan (1996-2000), Biarritz (2000-2007) şi Dax (2007-2008).

La finalul carierei de jucător a devenit antrenor, pregătind pe Dax, echipă pe care a promovat-o în Top 14 (prima ligă franceză) şi Bayonne, iar în ultimii ani a fost antrenorul şi managerul echipei naţionale de U20 a Franţei. Fratele său, Marc, a fost antrenorul echipei de seniori a Franţei, Les Bleus jucând sub conducerea acestuia finala Cupei Mondiale din 2011.

Ca jucător, Thomas Lievremont a fost de trei ori campion al Franţei cu Biarritz (în 2002, 2005 şi 2006) şi a câştigat cu echipa Franţei de trei ori Turneul celor Şase Naţiuni, în 1998 şi 2004 (Marele Şlem) şi 2006 şi a fost şi vicecampion mondial cu echipa în 1999.

România va întâlni sâmbătă Belgia, la Buzău, în etapa a 4-a din REIC.