Dinamo Kiev – cel mai titrat club al Ucrainei, adversar redutabil

Universitatea Cluj, vicecampioana României, va începe aventura europeană în UEFA Europa League împotriva celei mai puternice adversare posibile din primul tur preliminar, Dinamo Kiev. Confruntările sunt programate pe 9 iulie, în Ucraina, și 16 iulie, pe Cluj Arena, potrivit Gazeta Sporturilor.

Dinamo Kiev, cu un lot evaluat la 84 de milioane de euro, se anunță o provocare dificilă pentru echipa pregătită de Cristiano Bergodi. Formația ucraineană a încheiat sezonul pe locul 4, însă și-a salvat stagiunea prin câștigarea Cupei. Cu 17 titluri de campioană după independența Ucrainei și alte 13 câștigate în perioada sovietică, Dinamo rămâne un simbol al fotbalului est-european.

Pe banca tehnică se află Igor Kostyuk, iar printre vedetele echipei se numără Matvii Ponomarenko, atacant cotat la 12 milioane de euro, mijlocașul Volodymyr Brazhko (10 milioane de euro) și fundașul Taras Mykhavko (10 milioane de euro). Ultima întâlnire oficială a lui Dinamo Kiev cu o echipă din România a fost în sezonul 2014-2015, când a învins FCSB în grupele Europa League, cu scorurile de 3-1 și 2-0.

Miza dublei cu Dinamo Kiev pentru Universitatea Cluj

Pentru Universitatea Cluj, calificarea în turul secund al Europa League ar fi un pas important, oferindu-i șansa de a fi cap de serie la următoarea tragere la sorți. În cazul unei eliminări, vicecampioana României va continua în turul secund preliminar din Conference League, fără statut de cap de serie.

Prima manșă cu Dinamo Kiev va avea loc pe 9 iulie, iar returul pe 16 iulie. Între cele două partide, „șepcile roșii” vor disputa pe 12 iulie Supercupa României împotriva campioanei Universitatea Craiova, într-un duel ce va decide primul trofeu intern al sezonului.

Program UEFA Europa League 2026:

  • Turul 1 preliminar: 9 iulie (tur) și 16 iulie (retur)
  • Turul 2 preliminar: 23 iulie (tur) și 30 iulie (retur)
  • Turul 3 preliminar: 6 august (tur) și 13 august (retur)
  • Play-off: 20 august (tur) și 27 august (retur)

Alte dueluri din primul tur preliminar:

  • Vojvodina (Serbia) vs. Ferencvaros (Ungaria)
  • Sheriff Tiraspol (Moldova) vs. Aluminij (Slovenia)
  • CSKA Sofia (Bulgaria) vs. Derry City (Irlanda)
  • Hajduk Split (Croația) vs. Zilina (Slovacia)
  • Qarabag (Azerbaidjan) vs. Vestri (Islanda)

Universitatea Cluj se pregătește intens pentru acest debut european și speră să facă față unui adversar cu o experiență bogată în competițiile internaționale

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