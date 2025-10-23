Libertatea a adresat 3 întrebări celor de la CSA Steaua, iar răspunsurile au venit sub semnătura comandantului (președintele) CSA Steaua, Eduard Danilof.

CSA are 3 contracte de licență de marcă

Există contracte prin care au fost cedate drepturile de folosință (contra cost sau cu titlu gratuit) asupra mărcilor înregistrate de CSA Steaua la OSIM și EUIPO?
– Clubul Sportiv al Armatei Steaua valorifică mărcile prin contracte de licență de marcă, încheiate cu persoane juridice, care au formulat cereri oficiale de utilizare a acestora, în conformitate cu prevederile Legii 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice

Ce sumă de bani încasează CSA Steaua/MApN, în baza fiecăruia dintre aceste contracte?
– CSA Steaua are în derulare 3 contracte de licență de marcă, încheiate cu Auchan România, SC Rod-94 Serv-Com SRL și SC Total Team Distribution SRL. Obiectul acestor contracte îl constituie comercializarea de produse și echipamente sportive inscripționate cu numele și sigla „Steaua București”.

Valoarea acestor contracte nu este fixă, iar remunerația datorată CSA Steaua constă într-o taxă de licență în cuantum de 15% din valoarea vânzărilor realizate.

Ca urmare, în 2025, din valorificarea contractelor de licență, clubul nostru a încasat 40.272 de lei.

Recomandări
Care sunt actele normative interne ce stipulează că mărcile pot fi folosite de terți și ce prevăd ele mai exact (de ex.: condițiile în care poate fi folosită marca respectivă, perioada, valoarea contractului etc.)?
– Contractele de licență de marcă s-au încheiat în conformitate cu prevederile procedurii interne, privind mărcile și indicațiile geografice și ale Regulamentului de Organizare al CSA Steaua, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 115/ 2013, cu modificările și completările ulterioare.

Cât a câștigat clubul Armatei din valorificarea mărcilor CSA Steaua cu numele și sigla „Steaua București”. Suma este infimă, față de cele 37 de milioane de euro cerute lui Gigi Becali
Răspunsurile CSA Steaua

Buget pe 2025: 34 de milioane de euro

CSA Steaua București are un buget consistent, de 34 de milioane de euro, alocat de Ministerul Apărării în 2025. Într-un răspuns oficial, transmis pe 26 martie, clubul din Ghencea a precizat la cât se ridică suma totală și ce bani „mănâncă” echipa de fotbal, care joacă în Liga a II-a și nu are drept de promovare.

Ziarul a cerut bugetul clubului pentru ultimii 5 ani. Conform documentului, bugetul a crescut în fiecare din ultimii 5 ani, astfel:

  • 2021 – 116.662.000 de lei (23,4 milioane de euro);
  • 2022 – 134.020.000 de lei (26,9 milioane de euro);
  • 2023 – 156.216.000 de lei (31,3 milioane de euro);
  • 2024 – 155.055.000 de lei (31,5 milioane de euro);
  • 2025 – 169.539.000 de lei (34 de milioane de euro).

Comparativ cu anul trecut, an olimpic, MApN a alocat un buget mai mare cu 2,5 milioane de euro. Față de 2021, bugetul este mai mare cu 10,6 milioane de euro. Gruparea militară are 33 secții.

Fotbalul, buget de „aproximativ” două milioane de euro

De asemenea, comandantul clubului a precizat atunci că secția de fotbal, care cuprinde inclusiv grupele de juniori, are un buget de aproximativ 10.000.000 de lei (două milioane de euro).

Valoarea bugetului nu este exactă, deoarece nu putem estima numărul exact de meciuri, cantonamente sau prețurile cerute de locațiile de cazare.

Echipa de fotbal din liga secundă nu are drept de promovare în Superligă.

Termen în recursul în care FCSB solicită anularea mărcilor deținute de CSA Steaua

Marți, la Înalta Curte de Casație și Justiție din București, a avut loc termenul în care trebuia judecat recursul FCSB-ului, în dosarul în care clubul din prima ligă patronat de Gigi Becali solicită anularea mărcilor deținute de CSA Steaua.

În martie 2024, Curtea de Apel a respins ca nefondată solicitarea FCSB de anulare a tuturor mărcilor din portofoliul Stelei. FCSB a făcut recurs, admis în principiu de ÎCCJ, care a fixat primul termen pe 21 octombrie 2025.

Există două scenarii, potrivit GSP: Înalta Curte admite recursul FCSB și casează decizia Curții de Apel, cu alte cuvinte, trimite speța spre rejudecare la CA, sau respinge recursul și decizia din 2024 rămâne definitivă.

Rezoluția din acest dosar este esențială pentru reluarea altui litigiu dintre CSA Steaua și FCSB, cel privind prejudiciul de 37 de milioane de euro solicitat de clubul Armatei

Avocatul FCSB, Adrian Căvescu, a precizat că „în temeiul acelor mărci se cer 37 de milioane de euro! Acel proces este suspendat în așteptarea acestui dosar. Dacă se respinge, se repune dosarul de prejudiciu. Dacă se admite recursul și se trimite la Curtea de Apel, va mai dura 2 ani până se judecă apelul și din nou recursul”.

  • În 2019, CSA Steaua a fost decăzută din dreptul de a folosi patru mărci. FCSB mai caută anularea următoarelor mărci: stema AS Armata din 1947, stema CCA, stema cu vulturul Citius, Altius, Fortius, respectiv stema folosită în prezent de Secția de Fotbal a Stelei.

UEFA: FCSB nu mai apare drept câștigătoarea CCE din 1986, trofeul atribuit Stelei București

UEFA a efectuat mai multe modificări pe site-ul oficial. În dreptul clubului din prima ligă, FCSB, forul european mai afișează doar meciurile desfășurate începând cu 2017, anul în care societatea a fost nevoită să-și schimbe denumirea în FCSB.

FCSB nu mai apare ca deținătoare a Cupei Campionilor Europeni din 1986, trofeul fiind acum atribuit Stelei București, conform deciziei definitive din dosarul palmaresului.

GSP.ro l-a contactat pe Florin Talpan, juristul clubului din Ghencea, care a spus: „Eu am notificat UEFA de nenumărate ori. FCSB nu a câștigat niciodată Cupa Campionilor Europeni. FCSB nu a fost și nu va fi vreodată Steaua. Este un club înființat în anul 2003. Eu am câștigat marca Steaua București, numele Steaua București și palmaresul echipei de fotbal Steaua București. Dacă eu nu mă luptam, totul rămânea la Becali. Ministerul Apărării Naționale trebuie să îmi recunoască realizările notabile și să îmi acorde ceea ce merit de urgență”.

Cât a câștigat clubul Armatei din valorificarea mărcilor CSA Steaua cu numele și sigla „Steaua București”. Suma este infimă, față de cele 37 de milioane de euro cerute lui Gigi Becali
Florin Talpan

Nu mi-a fost ușor să mă lupt cu Becali și cu generalii corupți din Ministerul Apărării Naționale care de nenumărate ori mi-au pus numai piedici. 

Talpan: „Ministerul Apărării să mă avanseze la gradul de general”. Becali: „Au făcut hackăreală”

„Marca Steaua, numele Steaua și palmaresul au rămas în patrimoniul Ministerului Apărării Naționale datorită muncii mele. Ministerul Apărării Naționale să mă avanseze la gradul de general și să îmi ofere funcția pe care o merit. Îmi doresc ca tot ce a aparținut Clubului Steaua să revină la Clubul Sportiv al Armatei Steaua. Nu voi lăsa lucrurile așa. Sper ca memoriul adresat președintelui României și ministrului apărării naționale să scoată adevărul la iveală”, a spus Talpan, pentru GSP.ro.

„FCSB trebuie să răspundă pentru că a indus UEFA în eroare”, a mai adăugat Talpan.

În schimb, Gigi Becali a spus că ar fi trebuit să fie notificat de UEFA în cazul unei astfel de modificări și crede că a fost vorba despre un atac al hackerilor.

Gigi Becali merge in timpul unei contramanifestatii organizate de asociatia ''Fratia Ortodoxa'' fata de marsul comunitatii LGBTQ+ ''Bucharest Pride 2025'', in Bucuresti, duminica, 8 iunie 2025. Aproximativ 100 de persoane purtand cruci, icoane si agheasma au participat, duminica, la un mars de ''izgonire a duhurilor necurate lasate in urma de parada LGBTQ'' conform organizatorilor, pe acelasi traseu ca participantii la Bucharest Pride 2025. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO
Gigi Becali

„Am vorbit cu avocaţii. Nu am primit nimic. Cred că este vorba de o «hackăreală». Nu există aşa ceva. La UEFA se ia în considerare continuatorul. E adevărat că nu ne numim Steaua, dar suntem continuatorii. Şi dacă suntem continuatorii, suntem deţinătorii. Alta e că schimbăm numele, altul e palmaresul. Palmaresul este ţinut de continuatori”, a declarat Becali, pentru Fanatik.

Noi deţinem palmaresul din 2003 până în prezent, prin hotărâre judecătoarească. Este o «hackeăreală». Nu există aşa ceva. UEFA, ca să te şteargă, trebuie să existe o decizie. Este o aiureală.

Modificările efectuate de UEFA i-au determinat pe cei de la FCSB să solicite lămuriri forului continental.

Neclaritățile din CV-ul lui Ilie Bolojan. Premierul scrie că a absolvit 3 ani la o facultate unde durata studiilor era de 5 ani
Exclusiv
Știri România 07:00
Neclaritățile din CV-ul lui Ilie Bolojan. Premierul scrie că a absolvit 3 ani la o facultate unde durata studiilor era de 5 ani
Loto 6/49 din 23 octombrie 2025. Report de peste 8,34 milioane de euro la 6/49, categoria I
Știri România 07:00
Loto 6/49 din 23 octombrie 2025. Report de peste 8,34 milioane de euro la 6/49, categoria I
Monden

Doru Octavian Dumitru a fost operat de urgență la Suceava, după ce a suferit un accident vascular cerebral. Care este starea actorului
Stiri Mondene 22 oct.
Doru Octavian Dumitru a fost operat de urgență la Suceava, după ce a suferit un accident vascular cerebral. Care este starea actorului
Alimentul pe care nu îl consumă Delia Matache, dar este preferat de mulți români vara: „Nu îmi place! E degeaba”
Exclusiv
Stiri Mondene 22 oct.
Alimentul pe care nu îl consumă Delia Matache, dar este preferat de mulți români vara: „Nu îmi place! E degeaba”
Politic

Răspunsul dat de Sebastian Burduja când a fost întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei
Politică 22 oct.
Răspunsul dat de Sebastian Burduja când a fost întrebat dacă va candida la Primăria Capitalei
Grindeanu, atac furios la adresa ministrului Finanțelor după măsurile Ordonanței 52: „Trebuiau să se întâmple doar pentru fraieri”. Ce promite după Congresul PSD
Politică 22 oct.
Grindeanu, atac furios la adresa ministrului Finanțelor după măsurile Ordonanței 52: „Trebuiau să se întâmple doar pentru fraieri”. Ce promite după Congresul PSD
