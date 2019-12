De Daria Maria Diaconu,

Tomas Ryde a explicat că Cristina Neagu, cea mai bună jucătoare de handbal din lume, este obosită.

„Cristina este obosită acum, e normal să fie aşa. A jucat cu Spania, cu Senegal, cu Muntenegru, a fost pe teren cu Ungaria, astăzi iarăşi. E obosită şi nu mai are energie. Ea a făcut enorm de multe lucruri pentru echipă, dar azi nu a putut şi am vorbit despre acest lucru înainte, dar şi pe parcursul jocului. I-am zis să-şi potolească creierul, să gândească şi să vorbească pozitiv. Ştiu că îi e greu, că ea are dorinţă, dar trebuie să o facă”, a declarat selecționerul României pentru gsp.ro.

Tomas Ryde a explicat că cristina neagu ar putea să lipsească de la meciul pe care România îl va disputa cu Suedia la Campionatul Mondial care se desfășoară în Japonia. Sportiva are probleme la genunchi.

„Vedem dacă o vom folosi, e un semn de întrebare fiindcă o doare genunchiul. Durerea e una, dar suferinţa că nu poţi să faci ce îţi doreşti e altceva şi te duce în stări în care îţi fierbe creierul şi chiar e prea mult. Vom vedea ce vom face. Avem o zi de odihnă şi poate îşi revine”, a spus el.

România a pierdut clar în fața Rusiei în meciul care a deschis grupa principală la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia. Scorul partidei a fost 18-27.

FOTO: Hepta

Citeşte şi:

Imagini șocante dintr-o clădire a Ministerului de Interne. Ar trebui evacuată de urgență, dar raportul e ținut la sertar!

Două handbaliste de la Corona Brașov au scăpat de suspendare. Celelalte sportive, la audieri

Înalta Curte repune pe rol cazul de prelevare de organe, relatat de Libertatea, și-i recheamă la audieri pe procurorul și pe medicul acuzați de DNA că au luat ilegal organele!

GSP.RO La 4 ani era declarată „cea mai frumoasă fată din lume”. Cum arată la 18 ani fiica fostului fotbalist