Air Force One a făcut cale întoarsă

Astfel de incidente, deși rare, se întâmplă și cu aeronavele civile, și cu cele militare. Ceea ce le face notabile în acest caz este pasagerul de la bord. Decizia de a se întoarce la bază pentru „probleme electrice minore” subliniază protocolul extrem de strict de siguranță aplicat aeronavelor prezidențiale. Chiar și o mică problemă este tratată cu maximă seriozitate pentru a nu risca siguranța președintelui.

Incidentul subliniază rigoarea protocoalelor de siguranță pentru președintele SUA și impactul logistic pe care chiar și o problemă tehnică „minoră” o poate avea asupra unei agende internaționale de înalt nivel.

Preşedintele Donald Trump se întorcea la baza militară Joint Base Andrews din Maryland pentru a schimba avionul, după ce echipajul Air Force One a identificat „o problemă electrică minoră” la aeronavă.

Incidentul a fost semnalat la scurt timp după decolare, în drum spre Forumul Economic Mondial din Elveţia, a anunţat Casa Albă, marţi seara.

Liderul SUA a schimbat avionul

Călătoria va continua cu un nou avion, a afirmat Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe.

Trump călătoreşte pentru a se alătura altor lideri mondiali la Forumul Economic Mondial de la Davos, Elveţia.

Incidentele de siguranţă aeriană care implică preşedintele sau vicepreşedintele SUA sunt rare, dar nu fără precedent.

Air Force One a anulat o aterizare din cauza vremii nefavorabile în timp ce îl transporta pe preşedintele Barack Obama la un eveniment în Connecticut în 2011. În 2012, avionul Air Force Two care îl transporta pe vicepreşedintele de atunci Joe Biden a fost lovit de păsări în California, înainte de a ateriza fără probleme.

Sute de agenți ai Secret Service sunt responsabili de protecția lui Donald Trump la Davos, unde președintele american este așteptat la Forumul Economic Mondial organizat anual. De mai multe zile, agenții cercetează locații din stațiunea montană elvețiană, zona din jurul aeroportului din Zürich și drumul către Forumul Economic Mondial (WEF), relatează Blick, parte a trustului Ringier.

În total, 64 de lideri de stat sunt așteptați între 19 și 23 ianuarie la Davos, organizat într-o perioadă în care președintele american Donald Trump tratează aliații tradiționali ai Statelor Unite cu o duritate fără precedent.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE