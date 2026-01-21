Trenul a deraiat după ce a lovit frontal un zid de sprijin prăbușit pe șine

Trenul de pe linia Rodalies R4, care circula în Catalonia, între stațiile Sant Sadurní dAnoia și Gelida, a deraiat după ce a lovit frontal un zid de sprijin prăbușit pe șine, aparent din cauza ploilor abundente înregistrate în ultimele zile, relatează El Pais. Incidentul a fost raportat la serviciul de urgență 112 la ora 21.02.

Potrivit primelor informații, zidul s-a prăbușit din cauza unei alunecări de teren, declanșată cel mai probabil de acumularea apei rezultate din precipitațiile intense. La fața locului au fost trimiși 70 de pompieri, 11 unități de la Serviciul de Urgențe Medicale (SEM) și o echipă comună cu pompierii pentru a gestiona situația.

Majoritatea victimelor se aflau în primul vagon, care a suportat impactul cel mai mare. Dintre cei răniți, cinci sunt în stare gravă, șase au suferit răni mai puțin grave, iar 26 au fost răniți ușor. Răniții au fost transportați la mai multe spitale pentru îngrijiri medicale.

Cauzele incidentului

Pe lângă ploile abundente, oficialii guvernamentali catalani investighează dacă zidul prăbușit prezenta probleme structurale înainte de incident. În ultima săptămână, la stația meteorologică din Sant Sadurní dAnoia s-au înregistrat peste 100 de litri de precipitații, iar în ziua accidentului au fost măsurați 24 de litri.

Serviciul pe linia R4 a fost suspendat, iar autoritățile au anunțat că trenurile nu vor mai circula până când toate liniile de cale ferată vor fi inspectate, conform protocolului, un pas necesar pentru a asigura siguranța infrastructurii feroviare.

Silvia Paneque, consilierul pentru teritoriu, a declarat miercuri dimineață că traficul feroviar nu va fi reluat cel puțin până la ora 9.30.

Al doilea incident feroviar în aceeași zi

Tot marți, un alt tren de pe linia R1, care circula între stațiile Blanes și Maçanet, a deraiat din cauza unor roci căzute pe șine. Din fericire, acest incident nu a provocat victime, dar traficul pe linie a fost, de asemenea, suspendat.

Accidentul din Gelida a generat un val de mesaje de solidaritate. „Sunt alături de victime și familiile acestora, urmărind evoluția situației și munca serviciilor de urgență”, a precizat Pedro Sánchez, premierul Spaniei.

Incidentele s-au produs la două zile de la catastrofa feroviară din regiunea Cordoba

Aceste noi accidente au loc la doar două zile de la catastrofa feroviară petrecută în apropiere de Adamuz, din provincia spaniolă Cordoba, care a dus la moartea a 42 de persoane și rănirea a 290 de persoane.

Un tren Iryo (un operator feroviar privat) cu destinaţia Madrid, care transporta aproximativ 300 de persoane, a deraiat duminică seara şi a ieşit pe linia paralelă, lovind un tren operat de Renfe, compania naţională spaniolă, care circula în sens invers şi se îndrepta spre Huelva (sud), având la bord 184 de pasageri.

Printre răniți s-au numărat și doi cetățeni români, unul dintre aceștia fiind surprins de impact în timp ce vorbea prin apel video cu familia.

Guvernul spaniol a decretat trei zile de doliu național.

