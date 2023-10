Bini a fost depistat pozitiv cu o substanţă interzisă la un control făcut în 26 aprilie, la un turneu M15 din Brazilia. În eşantionul de urină prelevat s-au descoperit metaboliţi de clomifen, suubstanţă antiestrogenică.

Sportivul a recunoscut încălcarea programului anti-doping şi a prezentat dovezi că sursa clomifenului a fost un supliment contaminat produs în Brazilia.

ITIA precizează că a primit şi alte dovezi de la sportiv, inclusiv fotografii cu suplimentul respectiv în lunile dinaintea depistării pozitive şi un program detaliat al folosirii suplimentului.

Laboratorul acreditat de WADA de la Montreal, Canada, a confirmat că rezultatul pozitiv a venit în urma folosirii unui supliment contaminat.

Brazilian tennis player Victor Bini has been suspended for a period of 13 months following a breach of the Tennis Anti-Doping Programme.