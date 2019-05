„7 mai 1986 a reprezentat cea mai fericită zi din viaţa mea. Pentru că viaţa mea a însemnat fotbal şi aşa va fi şi de acum încolo. Acea performanţă nu am realizat că am înfăptuit-o mulţi ani după aceea. Dar este ca vinul care se învecheşte, pentru că vedem ce se întâmplă în fotbal. A fost şansa cea care a făcut ca noi, acest grup de jucători, să ne strângem şi probabil că am avut valoare dacă am reuşit să ne batem cu echipe care erau mult deasupra noastră din punct de vedere financiar. Şi chiar am reuşit să le învingem”, a spus fostul fotbalist.

„Nu ştiu când va câştiga din nou o echipă românească un trofeu european. Sper să se întâmple cât mai curând, dar nu ştiu dacă se va întâmpla. Pentru că e o problemă care ţine de ţara noastră, de Guvernul nostru… e nevoie de investiţii masive în copii şi juniori, lucru care nu se întâmplă de mulţi ani la noi. Va fi dificil chiar dacă vor fi oameni potenţi financiar care ar aduce jucători străini valoroşi… dar nu se ştie niciodată, fotbalul e imprevizibil”, a adăugat Piţurcă.

Întrebat dacă se va implica la CSA Steaua, echipă de fotbal care activează în prezent în Liga a IV-a, Piţurcă a răspuns: „Financiar în niciun caz nu mă voi implica pentru că nu dispun de fonduri. Dar eu sunt alături de Steaua şi în momentul ăsta în orice ligă este. Dacă mi se cere sfatul îl dau oricând, mai ales că sunt colegii mei acolo care conduc echipa (n.r. – Marius Lăcătuş şi Ştefan Iovan). Dar în primul rând e important ca Steaua să ajungă în Liga a III-a”.

Fostul selecţioner a negat o eventuală preluare din vară a echipei de fotbal Universitatea Craiova alături de Eugen Neagoe: „Nu există nicio şansă”.

Victor Piţurcă a participat, marţi, alături de foştii săi colegi de la Steaua din 1986, la o festivitate organizată de Clubul Sportiv al Armatei la Cercul Militar Naţional din Bucureşti cu ocazia aniversării a 33 de ani de la câştigarea Cupei Campionilor Europeni.

Au primit plachete aniversare din partea conducerii CSA Steaua foştii jucători Tudorel Stoica, Mihai Majearu, Marius Lăcătuş, Ştefan Iovan, Adrian Bumbescu, Gavril Balint, Miodrag Belodedici, Victor Piţurcă, Marin Radu, Constantin Pistol şi Anghel Iordănescu. Au lipsit din diverse motive foştii jucători Helmuth Duckadam, Ilie Bărbulescu şi Ladislau Boloni, precum şi antrenorul formaţiei Steaua din 1986, Emeric Ienei, dar a fost prezent Gheorghe Hagi, cel care nu s-a aflat în echipa din 1986, dar a cucerit cu Steaua Supercupa Europei în 1987.

