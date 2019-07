”A fost un meci bun din punctul meu de vedere. Am jucat ceea ce trebuia să joc. Consider că a fost un joc inteligent din partea mea. Tactica a fost foarte bună. Am fost încrezătoare că pot să câștig meciul. Tensiunea pe care am simțit-o am transformat-o în ceva pozitiv, și energia publicului am luat-o asupra mea. Așa că a fost o zi frumoasă și m-am bucurat că am reușit să câștig.

Pot să spun că mă simt bine pe iarbă. Am început să joc un pic mai variat, să joc un pic mai bine. Mâine va fi o provocare mare, un meci destul de greu, dar sunt încrezătoare că pot să câștig”, a declarat Simona Halep, la Eurosport.

Simona Halep o întâlnește în sferturi pe chineazoaica Shuai Zhang, marți, de la ora 15:00.

