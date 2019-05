”Lăncierii” au câștigat disputa pe teren, grație golului marcat de Donny van de Beek (15), și au devenit favoriți la calificarea în finala de la Madrid, programată la 1 iunie, pe Wanda Metropolitano. A fost a treia victorie consecutivă pentru Ajax în deplasare în Ligă, după cele cu Real Madrid (4-1) şi Juventus (2-1).

Fanii englezi n-au suportat umilința și s-au răzbunat după meci pe suporterii olandezi. S-a lăsat cu o bătaie ca-n filme cu sticle pe străzile Londrei. Cele două tabere s-au ciocnit și înaintea partidei, la porțile stadionului, când s-au folosit rachete pirotehnice. Scotland Yard a anunțat că au fost operate nouă arestări, iar trei polițiști au fost răniți.

its all popping off on High Road after that first leg. Ajax and Spurs fans throwing glass bottles, cones, and a few kicks at each other pic.twitter.com/dzblVz3MfC

— James (@jalahil) April 30, 2019