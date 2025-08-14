Farul a anunțat că l-a cedat pentru sezonul următor pe Vlad Răfăilă. Constănțenii repetă scenariul din sezonul trecut, când portarul a fost cedat în Italia, la Lecce.

„După un sezon foarte bun în Italia, acolo unde a evoluat pentru Lecce U20 în 38 de partide în toate competițiile, fiind unul dintre cei mai buni jucători, portarul Vlad Răfăilă va juca în sezonul 2025-2026, tot sub formă de împrumut, în Spania, pentru Real Betis Sevilla”, anunță Farul.

Vlad Răfăilă are un meci pentru România Under 21

Cotat la 100.000 de euro, portarul care măsoară 1,97 m e la Academia Hagi din august 2016. După ce a jucat la juniorii Farului, acesta a fost împrumutat la Dunărea Călărași în sezonul 2023-2024, iar anul trecut a fost împrumutat la Lecce U20, club pentru care a jucat de 38 de ori.

Cu 4 meciuri la România U20, Răfăilă are și un meci pentru România U21, pe care l-a jucat pe 4 iunie 2025, contra Georgiei.

„Vlad Răfăilă este noul portar al lui Betis Sevilla! Gruparea spaniolă și FC Farul au ajuns la un acord pentru transferul tânărului portar al naționalei României U21, Vlad urmând să îmbrace de azi tricoul alb-verzilor. Felicitări, Vlad, meriți din plin acest transfer!”, a scris impresarul fotbalistului, Cătălin Sărmășan, conform GSP.RO.