Alături de Zidane au mai fost prezenți și alți câștigători ai Cupei Mondiale din 1998, cum ar fi Jean-Pierre Papin, Didier Deschamps, Sebastien Chabal și Marc Lievremont.

Driblingul reușit de veteranul antrenor Arsene Wenger, 69 de ani, pe lângă Zinedine Zidane, 49 de ani, a devenit viral pe rețele de socializare.

Wenger leaving Zidane for dead in midfield might be my favourite sporting picture in history. pic.twitter.com/VOAyfAo88K

— Andy Ha (@AndyHa_) May 27, 2019