„Văd că a fost scoasă din context o declarație despre remunerația mea. Mă simt nevoit să clarific niște lucruri importante (…). Să începem cu faptele – venitul meu net, conform fluturașului de salariu primit în aprilie, este de 12.776 lei. Nu există alte sporuri sau beneficii financiare aferente funcției”, a scris ministrul, sâmbătă, pe pagina de Facebook.

Dragoș Pîslaru: România, prea săracă pentru a nu-și plăti bine conducătorii

Dragoș Pîslaru a adăugat că, în comparație cu alte state membre UE și sectorul privat, nivelul salarial al demnitarilor din România este scăzut.

Totodată, el a subliniat că, deși soția sa câștigă mai mult decât el, nu s-a plâns niciodată de veniturile primite, fiind conștient de dificultățile financiare cu care se confruntă mulți români.

„Am mai spus că soția mea câștigă mult mai mult ca mine, lucrând ca funcționar la o instituție internațională. Am folosit sintagma că mă întreține, ceea ce a generat rumori, de fapt sugerând că are o contribuție mult mai mare ca mine la bugetul familiei. (…) România este prea săracă pentru a nu-și plăti bine conducătorii”, a subliniat Pîslaru, reiterând nevoia de a atrage profesioniști în funcții publice.

Trei categorii de politicieni identificate de ministrul Investițiilor

Ministrul a detaliat în postarea sa de pe Facebook o clasificare a celor care ocupă funcții publice în România. Potrivit acestuia, există trei categorii principale:

Persoane care se implică din vocație, dar care nu rezistă pe termen lung din cauza sacrificiilor financiare. „Noroc că România își schimbă miniștrii ca pe șosete”, a comentat Pîslaru.

Cei care nu sunt suficient de calificați și depind de politică pentru că nu ar putea avea venituri similare în altă parte. În această categorie, ministrul include persoane cu „diplome de bacalaureat căutate, facultăți obscure sau titluri academice obținute prin plagiat”.

Cei cu calificări moderate, dar care își asumă funcții publice temporare, în speranța unor sinecuri mai bine plătite în viitor.

Acesta a subliniat că o salarizare echitabilă ar putea elimina aceste categorii mai puțin performante, lăsând loc profesioniștilor care să gestioneze țara în mod competent.

„Ce ne dorim de fapt? Oameni din ce categorie?”, a întrebat retoric ministrul, subliniind că selecția liderilor trebuie să se bazeze pe competențe, iar votul cetățenilor este esențial în acest proces.

Dragoș Pîslaru: Sunt politicieni onești într-un mediu mocirlos, nu doar într-un partid

Dragoș Pîslaru consideră că politica, dacă este făcută corect, ar putea fi „cea mai frumoasă meserie din lume”.

„Politica este despre a servi cetatea, despre a munci zi de zi pentru ca României și românilor să le fie mai bine”, a explicat ministrul.

Totuși, el recunoaște că în prezent există politicieni fără vocație, care activează în domeniu doar pentru beneficii personale.

Cu toate acestea, Pîslaru susține că nu toți politicienii sunt la fel. „Evitați extremele. Fiți moderați în evaluări. Există politicieni onești, profesioniști, care servesc România într-un mediu mocirlos, urât și cu multă șobolăneală, nu doar într-un partid sau altul”, a adăugat el.

Șeful MIPE: România are nevoie de lideri profesioniști

Ministrul a subliniat importanța educației și a pregătirii profesionale pentru cei care reprezintă România pe plan internațional.

„Când mergi la negocieri internaționale, nu poți să te prezinți cu oricine. Impostura sau lipsa de pregătire se simt imediat, în primele câteva minute ale întâlnirii”, a spus Pîslaru, atrăgând atenția asupra necesității de a forma elite capabile să reprezinte cu succes interesele țării.

El a evidențiat și lipsa unei politici naționale pentru susținerea românilor care ar putea ocupa funcții de top management la nivel global, ceea ce, în opinia sa, afectează capacitatea României de a avea o voce mai puternică în negocierile internaționale.

„Nu există alte rețete sau scurtături, decât profesionalismul și experiența”, a concluzionat Pîslaru.

Mesajul ministrului s-a încheiat cu un apel la susținerea oamenilor onești și competenți din politică și cu speranța că românii vor continua să aleagă lideri care să contribuie la bunăstarea generală a țării: „Suntem prea săraci să nu alegem profesioniști și oameni care chiar au vocația de a servi și ridica țara”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE