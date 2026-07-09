Operaţiunea a vizat combaterea fraudelor bazate pe inginerie socială şi a activităţilor conexe de spălare a banilor. „Ingineria socială este un termen generic ce desemnează tehnici care exploatează încrederea unei persoane pentru a obţine bani sau informaţii confidenţiale. Acest tip de fraudă poate include compromiterea e-mailurilor de afaceri, extorcarea sexuală („sextortion”), precum şi fraudele sentimentale, cele bazate pe uzurparea identităţii sau escrocheriile legate de investiţii”, a transmis INTERPOL.

După o fază de colectare și schimb de informații, țările participante, inclusiv România, au desfășurat operațiuni comune timp de peste trei luni. În urma acestor acțiuni, peste 142.000 de victime au fost identificate la nivel mondial în operațiunea „First Light 2026”, care a scos în evidență amploarea fraudelor prin inginerie socială și impactul lor global, care afectează persoane, companii şi guverne.

Rezultatele operaţiunii:

– 152.808 cazuri analizate

– 31.014 conturi bancare blocate

– 23.715 cazuri soluţionate

– 15.606 suspecţi identificaţi

– 99 de notificări şi difuzări emise

Operaţiunea este finanţată de Ministerul Securităţii Publice din China şi sprijinită prin participarea a trei organisme regionale de poliţie: ASEANAPOL, GCCPOL şi Europol.

Ţări participante: Albania, Anguilla (Regatul Unit), Antigua şi Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bahrain, Bangladesh, Belize, Bhutan, Bosnia şi Herţegovina, Botswana, Brazilia, Brunei, Bulgaria, Burkina Faso, Cambogia, Camerun, Canada, Chile, China, Columbia, Republica Democratică Congo, Costa Rica, Cehia, Danemarca, Ecuador, Eswatini, Franţa, Gambia, Ghana, Gibraltar (Regatul Unit), Grecia, Honduras, Hong Kong (China), Ungaria, India, Indonezia, Irak, Irlanda, Jamaica, Japonia, Kazahstan, Kuweit, Laos, Letonia, Liban, Lesotho, Libia, Liechtenstein, Lituania, Macao (China), Malawi, Malaezia, Maldive, Mongolia, Muntenegru, Maroc, Myanmar, Namibia, Niger, Nigeria, Macedonia de Nord, Norvegia, Oman, Pakistan, Palau, Palestina, Paraguay, Filipine, Polonia, Portugalia, Qatar, Republica Coreea, România, Rusia, Rwanda, Seychelles, Singapore, Slovacia, Africa de Sud, Sudanul de Sud, Spania, Sri Lanka, Sudan, Suedia, Tanzania, Thailanda, Turcia, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit, Statele Unite, Uruguay, Vietnam, Zambia, Zimbabwe.