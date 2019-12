Familia fetei, victimă a unui accident de circulație produs de un comisar, e disperată. Oamenii nu mai au bani pentru tratamente și medicamente și, pe deasupra, se tem și că vinovatul va scăpa nepedepsit.

Pentru că procesul e tergiversat, părinții adoptivi ai fetei au dorit să le arate judecătorilor care este starea Anei.

Vorbim pe larg despre acest subiect, despre care Libertatea a scris încă de anul trecut, la Adriana Nedelea LA FIX. Fănică Olariu, tatăl fetei, este invitatul emisiunii:

”Reacția a fost zero. Niciun fel de reacție. fata am dus-o pentru că sunt prea multe amânări, se urmărește prescrierea și mai este cam un an. Mai sunt și alte forme de apel și dacă dânsul se consideră nevinovat caută pe orice cale să scape basma curată. Am vrut să vadă și instanța în ce hal a adus un copil de clasa a IX-a. Îmi pare rău că am adus-o că nu a avut niciun efect. I-au admis să mai aducă o dată martori, expertiză. Asta este justiția. Așa ne face nou, ăstora de jos, justiția dreptate”.

”Ana Maria urmează un tratament de recuperare la București și avem un kinetoterapeut pe care îl plătim noi cu ora în fiecare zi și unul plătit de CNAS pentru 90 de zile pe an. În weekend îi fac și eu cum pot ca să o ajut, nu pot să las să se atrofieze articulațiile și musculatura”.

”Noi credem că ne înțelege. Doar din ochi. Când este afirmativ închide ochii. În rest, nu vorbește, nu poate mânca”.

”Șanse sunt să-și revină dar nu știm în ce măsură. Dacă ne-am fi înțeles cu el de la bun început să ne ajute, Ana ar fi fost mult mai avansată”.

”Am ajuns să nu mai am speranțe. După ce am văzut la ultimul termen, corupția este prea mare la noi. Avem încredere doar în Dumnezeu, atât.”

”La termenul ăsta a solicitat prin avocații săi a solicitat să audierea martorilor și încă o expertiză și dna judecătoare i-a aprobat pentru că asta este justiția noastră”.

Tot la ora 15.30 vorbim despre inițiativa halucinantă a lui Gheorghe Dincă, ”Monstrul din Caracal” de a cere bani presei ca să-și spună povestea. Prin intermediul avocatului, a avansat și o sumă: vrea 10.000 de euro!

Claudiu Lascoschi, avocatul lui Gheorghe Dincă: ”Clientul meu a fost, pe Risipițeanu nu l-am văzut. Lui Gh. Dincă i s-a adus la cunoștință că s-a extins urmărirea penală in rem și pentru profanare de cadavre.”

”Nu mai era cazul să se facă o confruntare întrei ei pentur că nu mai există o contrarietate între declarațiile lor”.

”Nu mai are loc confruntarea, se poate să nu mai fie audiat din nou Gh. Dincă și atunci probabil se poate face trimiterea în judecată. Nu știu dacă au ajuns de la FBI datele.”

”Am avut o comunicare relativ bună cu Gh. Dincă. El a dat declarații după cum a socotit necesar să procedeze. Sentința depinde de încadrarea juridică pe care o va stabili judecătorul”.

”S-a declarat a fi de acord să dea declarații de presă celor care ar dori, contra cost. Suma se discută confidențial”.

Carmen Obîrșanu, avocata familiei Melencu: ”Ar putea ca acuzația de profanare de cadavre să aibă legătură cu FBI, dar până acum s-au administrat probe doar pentru viol. Până acum nu ni s-au furnizat niciun fel de probe din care să rezulte că fetele au fost omorâte. Nu există niciun fel de dovadă că fetele au fost omorâte”.

”Nu am încredere în ce spune Risipițeanu. Este alcoolic și Dincă este pentru el un fel de tătuc. Este foarte greu de lucrat cu oameni care au tulburări de comportament. Eu sunt un Toma necredinciosul. Dacă nu văd cu proprii ochi nu pot să spun un punct de vedere ca să spun că autoritățile spun corect ceea ce spun”

”Ieri știam de această confruntare dintre cei doi pregătită pentru azi. Aseară mi s-a spus că nu va avea loc confruntarea și la ora 11 se află că el a recunocut. Dacă de ieri s-a stabilit că nu va avea loc confruntarea, cum pot să abia astăzi a recunoscut”.

