Cele mai dure sancțiuni pentru parcare ilegală

Începând din 2025, Grecia aplică cele mai stricte măsuri pentru a descuraja ocuparea abuzivă a locurilor de parcare destinate persoanelor cu dizabilități, relatează publicația grecească Top Gear Greece.

Parcarea într-un loc pentru persoane cu dizabilități sau într-un spațiu care împiedică accesul persoanelor cu dizabilități nu se pedepsește doar cu amendă. Sancțiunile sunt următoarele:

Amenzi de 150 de euro;

Suspendarea permisului de conducere pentru 20 de zile;

Ridicarea plăcuțelor și a certificatului de înmatriculare pentru 70 de zile.

Ce prevede Codul Rutier

Conform publicației menționate, articolul 38 al legii N. 5209/2025 reglementează clar interdicțiile privind oprirea și parcarea vehiculelor. Paragraful 2 menționează explicit că este interzisă parcarea pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități sau blocarea accesului acestora.

În plus, paragraful 15 stabilește sancțiunile aplicabile: „Abaterile prevăzute la punctele ist), iz) și iη) din paragraful 2 sunt clasificate în categoria E2-B (se aplică o amendă administrativă de 150 de euro și suspendarea permisului de conducere pentru 20 de zile) și în categoria S, cu ridicarea plăcuțelor și a certificatului de înmatriculare pentru 70 de zile”.

De ce este nevoie de măsuri stricte

Amenzile nu mai sunt considerate suficiente pentru a corecta comportamentele greșite ale șoferilor, astfel că se aplică măsuri care limitează efectiv folosirea vehiculului.

Această măsură este justificată deoarece parcarea ilegală pe locurile pentru persoane cu dizabilități poate afecta direct dreptul acestora la circulație și accesibilitate, mai scrie publicația menționată.