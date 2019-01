16 ore între viață și moarte. Ce s-a întâmplat în ziua în care băieţelul operat la Spitalul Sanador a murit

Procurorii de la Parchetul Tribunalului Bucurști, care anchetează cauza, au vrut să știe care a fost traseul intervenției echipei medicale de la Spitalul Sanador în ziua în care Ștefan Alexandru a fost operat. Pentru asta, au cerut înregistrările video de la spital și au primit precizări de la medicii legiști.

În raportul medico-legal al specialiştilor de la Institutul Național de Medicină Legală, ajuns pe masa anchetatorilor, sunt trecute, cu oră şi minut, toate momentele din ziua în care Ştefan Alexandru a fost internat la Spitalul Sanador, iar 16 ore mai târziu a murit.

Libertatea vă prezintă, din datele medicilor legiști, cum au intervenit medicii și asistenții medicali de la Spitalul Sanador de la internarea băiețelului și până când a fost prea târziu pentru a mai fi salvat.

20 octombrie 2018

8:40 – preluarea pacientului

10:50 – pacientul este transferat la blocul operator

14:20 – pacientul revine în secţie; continuă perfuzia cu Ringer fl 500 ml; stare somnolentă

15:00 – tatăl afirmă că băiețelul a prezentat o vărsătură în cantitate mică şi incoloră

16:44 – copilul prezintă încă o vărsătură în cantitate mică, incoloră

17:44 – băieţelul prezintă încă o vărsătură, după ingestia de apă; prezintă transpiraţii abundente

17:55 – copilul este apatic, palid, somnolent; se anunţă medicul curant, doctor Laura Bălănescu; AV 198 b/min

18:25 – copilul este somnolent, cu transpiraţii, palid; se solicită din nou consult; doctor Vasile Laura

19:00 – se predă tura; pacientul este palid, doarme, este reactiv la stimul auditiv, cu AV159 b/min; se suprimă PEV, la indicaţia doctorului Laura Vasile, cu reluare în caz de vărsătură

19:20 – vizită doctor Vlăsceanu

19:30 – vizită doctor Laura Bălănescu

20:00 – se prepară ceai la solicitarea mamei, copilul dormea

20:30 – se prepară alt tip de ceai la solicitarea mamei (ceai de tei)

22:45 – se prezintă tatăl cu copilul în braţe la sala de tratament, afirmând că „a dat ochii peste cap şi tremură”; îi administrează oxigen, copilul avea ochii deschişi, nu îşi ţinea capul şi gemea

22:47 – a fost anunţat telefonic medicul de gardă, care s-a prezentat după aproximativ 30-60 de secunde; AV-155 b/min

22:54 – medicul constată stop cardio-respirator şi se instituie manevrele de resuscitare; conform protocolului, se solicită echipa ATI şi CPU.

23:07 – se prezintă pe secţie un echipaj SMURD, solicitat telefonic de aparţinători, care se alătură manevrelor de resuscitare

00:15 – este declarat decesul

03:00 – este transportat, conform protocolului, la morgă

Procurorii Parchetului Bucureşti au deschis în 21 octombrie 2018 un dosar penal pentru ucidere din culpă. Anchetatorii urmează să decidă dacă vor fi puse persoane sub acuzare pentru ucidere din culpă, până acum cercetarea fiind făcută doar asupra faptelor.

Surse judiciare spun că dosarul nu se va închide prea curând, pentru că ar trebui făcute anumite expertize, care ar putea dura până la sfârşitul anului 2019.

Cauza decesului: hemoragia internă produsă în urma operației

Raportul medico-legal a fost trimis anchetatorilor după mai bine de două luni de la decesul băiețelului.

Medicii legiști au scris în raport că Ştefan Alexandru Duţă a murit în urma unei hemoragii interne produse în urma operației.

„Moartea (…) a fost neviolentă. Ea s-a datorat unei hemoragii interne acute, la nivel retroperitoneal, având sursa la nivelul venelor funiculului spermatic stâng, complicată cu şoc hemoragie, apărută în urma unei intervenţii chirurgicale pentru «testicul necoborât stâng»”, au scris medicii legiști în raport.

Specialiștii INML au menționat că atât diagnosticul preoperator, cât şi indicaţia chirurgicală au fost corecte.

Hemoragia internă produsă în urma operației a fost lentă, în perioada de după anestezie.

„În cursul tratamentului chirurgical s-a constituit o complicaţie hemoragică cu evoluţie insidioasă lentă, suprapusă unui status post-anestezic, nedepistată”, au menționat în raport medicii legiști care au făcut autopsia trupului băiețelului.

La dosar sunt declarațiile părinților lui Ştefan Alexandru Duţă, ale medicului de la SMURD care a încercat să-l resusciteze pe copil și ale medicilor și asistenților medicali de la Spitalul Sanador care au fost pe tură în ziua în care băiețelul a fost operat și care l-au îngrijit după intervenția chirurgicală.

Laura Bălănescu, medicul chirurg care l-a operat pe băiețel, spunea că toate protocoalele au fost respectate.

„Intervenția chirurgicală a evoluat fără evenimente majore și nici din punct de vedere al anestezicului nu au fost lucruri care să iasă dintr-o obișnuință. Dacă e un copil peste vârsta de un an operat de hernie inghinală, nici nu necesită monitorizare în terapie. Noi, la copiii sub un an, de regulă când operăm în privat, îi ducem și în terapie imediat post-operator, pentru a fi mult mai atenți aici decât suntem în spitalele de stat”, a spus Laura Bălănescu, care mai lucrează și la Spitalul de Copii „Grigore Alexandrescu”, dar și în rețeaua privată de sănătate „Regina Maria”.

