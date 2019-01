Avem raportul legiştilor în cazul copilului operat la Spitalul Sanador. Băiețelul a murit în urma hemoragiei produse după intervenția chirurgicală

Libertatea vă prezintă în exclusivitate concluziile legiştilor, care au stabilit cauza decesului băiețelului.

Din raportul specialiştilor Institutului Naţional de Medicină Legală „Mina Minovici” rezultă că Ştefan Alexandru Duţă a murit în urma unei hemoragii interne produse în urma operației.

„Moartea (…) a fost neviolentă. Ea s-a datorat unei hemoragii interne acute, la nivel retroperitoneal, având sursa la nivelul venelor funiculului spermatic stâng, complicată cu şoc hemoragie, apărută în urma unei intervenţii chirurgicale pentru «testicul necoborât stâng»”, au scris medicii legiști în raport.

Hemoragia internă a fost lentă

Specialiștii INML menționează că atât diagnosticul preoperator, cât şi indicaţia chirurgicală au fost corecte.

Hemoragia internă produsă în urma operației a fost lentă, în perioada de după anestezie.

„În cursul tratamentului chirurgical s-a constituit o complicaţie hemoragică cu evoluţie insidioasă lentă, suprapusă unui status post-anestezic, nedepistată”, au menționat în raport medicii legiști care au făcut autopsia trupului băiețelului.

Raportul medico-legal a fost trimis anchetatorilor după mai bine de două luni de la decesul băiețelului și a ajuns la dosarul deschis de Parchetul Tribunalului Bucureşti. Anchetatorii urmează să decidă dacă vor fi puse persoane sub acuzare pentru ucidere din culpă, până acum cercetarea fiind făcută doar asupra faptelor.

Părinţii copilului mort au fost audiaţi

La dosar sunt declarațiile părinților lui Ştefan Alexandru Duţă, ale medicului de la SMURD care a încercat să-l resusciteze pe copil și ale medicilor și asistenților medicali de la Spitalul Sanador care au fost pe tură în ziua în care băiețelul a fost operat și care l-au îngrijit după intervenția chirurgicală.

Mama băiețelului a dat timp de patru ore declarații în fața anchetatorilor, detaliind tot ce s-a întâmplat în ziua în care și-a văzut pentru ultima oară copilul în viaţă.

Ștefan Alexandru a fost operat în 20 octombrie 2018, după trezirea din anestezie, s-a simțit tot mai rău și, câteva ore mai târziu, în noaptea de 20 spre 21 octombrie, a făcut stop cardio-respirator.

„Sunt momente de coşmar. Vii cu un copil sănătos şi pleci cu el în patru scânduri! Moare după o operaţie de rutină într-un spital privat, care îți percepe banii înainte”, a spus atunci Andreea Duță, mama copilului, precizând că a plătit în avans, pentru intervenție, 11.500 de lei.

Părinţii susţin că şi chirurgul, şi anestezistul au considerat că nu e o problemă ca băieţelul să rămână la patru etaje distanţă de secţia de Terapie Intensivă. Au urmat nouă ore în care băieţelul s-a simţit rău, dar medicii nu au intervenit, spun părinţii.

„L-am monitorizat noi, părinţii, îngrijoraţi. I s-a făcut rău. Am mers la asistente. Deja saturaţia lui în oxigen era foarte mică şi a făcut stop cardiac. Manevrele de resuscitare au început extrem de stângaci. Până s-au apucat ele să pună perfuzii, să facă ce trebuie. Tremurau toate asistentele şi medicii de gardă. Am sunat la 112 să vină SMURD. Am încercat să vorbim cu conducerea spitalului. De trei ore nu ne-a băgat nimeni în seamă”, a povestit femeia.

Mama copilului a adăugat că a sunat la 112 pentru ca paramedicii SMURD să îl salveze pe băiat, pentru că cei de la Sanador nu știau ce să facă. „Le tremurau mâinile, nu găseau nimic. Era un haos”.

Medicul care l-a operat susţine că s-au respectat procedurile

Laura Bălănescu, medicul chirurg care l-a operat pe băiețel, spunea că toate protocoalele au fost respectate.

„Intervenția chirurgicală a evoluat fără evenimente majore și nici din punct de vedere al anestezicului nu au fost lucruri care să iasă dintr-o obișnuință. Dacă e un copil peste vârsta de un an operat de hernie inghinală, nici nu necesită monitorizare în terapie. Noi, la copiii sub un an, de regulă când operăm în privat, îi ducem și în terapie imediat post-operator, pentru a fi mult mai atenți aici decât suntem în spitalele de stat”, a spus Laura Bălănescu, care mai lucrează și la Spitalul de stat „Grigore Alexandrescu”, dar și în rețeaua privată de sănătate „Regina Maria”.

Spitalul Clinic Sanador a menționat că echipajul SMURD a fost chemat de aparținătorii pacientului, iar acesta s-a alăturat echipei unității sanitare care inițiase deja procedura de resuscitare.

Potrivit reprezentanţilor SMURD, echipajul a ajuns la spitalul privat în patru minute de la solicitare. La miezul nopţii de 20 spre 21 octombrie, Ştefan Alexandru a fost declarat decedat.

Ministerul Sănătăţii a anunțat că raportul preliminar al controlului efectuat la Spitalul Sanador arată că au fost respectate procedurile igienico-sanitare.

Colegiul Medicilor a fost sesizat pentru a fi verificată conduita terapeutică.

O altă femeie ar fi murit la Sanador din cauza diagnosticlui greşit

După decesul băiețelului, au fost aduse noi acuzații de malpraxis la Sanador. O femeie ar fi murit din cauza diagnosticării greșite.

Trei tineri acuză că în Spitalul Sanador mama lor a fost diagnosticată greşit de trei ori, fapt ce i-ar fi afectat starea de sănătate a femeii, care a murit în urma unui accident vascular cerebral.

Medicii spun însă că pacienta a fost îngrijită corect şi că familia a semnat pentru fiecare act medical efectuat.