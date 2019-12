De Daniel Stanciu,

Prezentă la evenimentul care a marcat trecerea celor 20 de ani, Libertatea vă prezintă câțiva dintre cei care au muncit, în acest timp, în instituția care încearcă să deslușească misterele arhivelor Securității.

„Prima dată am fost arestat la 16 ani. Am stat o lună închis la Jilava”, spune Dinu Zamfirescu, în vârstă de 90 de ani, despre primul său contact cu Securitatea, instituție ce avea rolul de a identifica și neutraliza orice amenințare la ideologia comunistă națională.

Zamfirescu e fost deținut politic și membru al Colegiului de conducere al Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS), instituție creată odată cu promulgarea legii desecretizării.

Ticu Dumitrescu a fost și el deținut politic în perioada comunistă și ca senator în anii 90 a inițiat legea prin care s-au desecretizat arhivele Securității și care a înființat CNSAS, instituție al cărei obiectiv principal este garantarea accesului persoanelor la dosarele întocmite de Securitate pe numele lor sau al rudelor până la gradul IV inclusiv.

Deși are 90 de ani și ochii albaștri încețoșați de cataractă, amintirile despre Securitate sunt vii pentru Dinu Zamfirescu.

Acesta își amintește, zâmbind, cum imediat după ce a scăpat de prima încarcerare a Securității a mers glonț și s-a înscris în Tineretul Liberal, organizația de tineret a Partidului Național Liberal.

„De ce m-am înscris la liberali? Mi-a plăcut mie cum s-au comportat ei la manifestația pentru Regele Mihai din 45. De acolo m-au și ridicat Securiștii și m-au închis o lună la Jilava”, râde Zamfirescu.

Ce am greșit de am ajuns în vizorul Securității? Eram împotriva regimului comunist. Atât de simplu. (…) Am fost exmatriculat de la facultate de trei ori.

Dinu Zamfirescu, fost deținut politic: