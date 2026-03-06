Șoferii de TIR, obligați să plătească „garanția de siguranță”

În noaptea de marți spre miercuri, poliția din Germania a amendat 21 de șoferi de camion care au ignorat o interdicție temporară de circulație pe drumul federal B10.

Conform publicației transport-online.nl, verificările au avut loc la ieșirea Landau-Nord de pe autostrada A65 și pe B10, în apropierea orașului Landau.

În patru cazuri, amenzile au fost aplicate imediat, iar în alte 17 situații, șoferii de camion care locuiesc în afara Germaniei au fost obligați să plătească o așa-numită „garanție de siguranță”. Este vorba despre o sumă reținută pentru a garanta că amenzile vor putea fi recuperate ulterior de la conducătorii auto străini.

Restricții pentru camioanele de peste 7,5 tone

În timpul controlului, polițiștii au verificat mai multe vehicule de mare tonaj. Autoritățile au constatat că nouă șoferi de camion aveau dreptul să circule pe acest drum, deoarece transportul lor se încadra în excepțiile prevăzute de restricții.

Măsurile au fost introduse după închiderea completă a drumului B10 între nodurile Rinnthal/B48 și Annweiler-Ost. Tronsonul este închis din 27 februarie, ora 19.00, din cauza unor lucrări la un tunel și, potrivit autorităților, va rămâne închis cel mai probabil până la 17 mai 2026.

Pentru a reduce traficul pe rutele ocolitoare, autoritățile au decis să introducă o interdicție de circulație pe B10 pentru camioanele cu o greutate mai mare de 7,5 tone, cu excepția transporturilor locale. Traficul este deviat prin localitățile Rinnthal, Annweiler-Sarnstall și Annweiler, iar pentru celelalte vehicule nu există restricții de circulație.

Tot în Germania, un control de rutină efectuat pe 2 martie s-a încheiat cu amenzi de 1.500 de euro pentru un șofer român de TIR de 34 de ani și colegul său de 28 de ani cu care făcea echipaj. Pentru că cei doi nu au putut achita sumele pe loc, patronul firmei a fost nevoit să intervină și să plătească pentru ei. Cele două radare care l-au prins pe camionagiul român, botezate „Anton” și „Dana”, au generat în 2025, în districtul Soest, aproximativ un milion de euro din amenzi.

