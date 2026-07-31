De la construcții la agricultură, angajatorii întâmpină dificultăți majore în găsirea de personal.

Profesiile cele mai deficitare includ: șoferi, sudori, zidari, dulgheri, fierari-betoniști, curieri, manipulanți de marfă, ajutoare de bucătar, spălători de vase, lucrători comerciali și muncitori în agricultură.

Fără aceste meserii, multe șantiere, restaurante și magazine nu pot funcționa normal, spun reprezentanții patronatelor.

Problema nu se rezumă doar la nivelul salariilor. Candidații preferă un program mai flexibil, condiții mai bune de muncă sau aleg să plece în străinătate ori să lucreze pe cont propriu, explică angajatorii.

Totodată, calificarea în meseriile tehnice devine o raritate, ceea ce complică suplimentar procesul de recrutare.

Pentru a răspunde cererii, Guvernul a aprobat pentru 2026 un contingent de 90.000 de lucrători extracomunitari, unul dintre cele mai mari din istoria României. Cei mai mulți dintre aceștia provin din Nepal, Sri Lanka, India, Bangladesh și Vietnam.

Acest fenomen reflectă o tendință mai largă în Uniunea Europeană, unde multe țări se confruntă cu lipsa de muncitori în profesii precum constructori, electricieni, șoferi sau bucătari.

Totuși, România se află într-o poziție aparte, continuând să piardă forță de muncă din cauza emigrației masive către Occident, în timp ce încearcă să acopere golurile cu angajați din afara blocului comunitar.

Transformarea pieței muncii este evidentă. Dacă în urmă cu doar câțiva ani românii plecau în masă să lucreze în străinătate, acum, România devine o destinație pentru muncitorii străini.

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