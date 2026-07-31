Astfel, Trump încearcă să echilibreze presiunea militară cu instrumentele de constrângere economică, având în vedere și mizele politice interne din Statele Unite.

1. Capitularea Iranului pe dosarul nuclear, prioritară

Prima decizie vizează reorientarea abordării față de Teheran. Donald Trump nu își dorește lansarea unei campanii masive și de lungă durată de lovituri aeriene în Orientul Mijlociu, evitând împotmolirea armatei americane într-un alt conflict prelungit.

Cu toate acestea, liderul de la Washington le-a transmis clar partenerilor că obiectivul central rămâne capitularea Iranului în privința programului său nuclear. Problema o reprezintă faptul că Iranul este departe de a capitula.

Această cerință fermă i-a fost reconfirmată premierului Benjamin Netanyahu pentru a oferi garanții de securitate Israelului, dar și pentru a preveni noi escaladări unilaterale în regiune.

2. Undă verde pentru operațiunile clandestine ale Israelului

Cea de-a doua măsură stabilește cadrul în care Israelul poate acționa împotriva amenințărilor regionale. Casa Albă a dat aprobarea pentru desfășurarea de operațiuni secrete și țintite ale forțelor israeliene împotriva structurilor armate ale Iranului sau ale aliaților acestuia.

Condiția impusă de Washington este ca aceste acțiuni să rămână confidențiale și să nu oblige comandamentul militar american (CENTCOM) să intre într-o confruntare directă. Liderul american dorește astfel să evite riscurile politice majore și adâncirea scindării din opinia publică americană.

3. Trecerea la un război economic total

Prezența secretarului Trezoreriei SUA, Scott Bessent, la ambele întrevederi bilaterale semnalează rolul central pe care îl va juca pârghia economică. În privința Rusiei, Senatul american a făcut pași decisivi pentru adoptarea unui pachet extins de sancțiuni primare și secundare care vizează direct exporturile energetice de petrol și gaze ale Moscovei, precum și companiile internaționale care le achiziționează.

În privința Iranului, măsura presupune menținerea blocurilor financiare și navale. Washingtonul a anunțat că activele și fondurile iraniene aflate sub control american vor fi utilizate pentru compensarea daunelor provocate transportului maritim comercial.

4. Coordonarea cu partenerii regionali și reconfigurarea alianțelor

A patra decizie urmărește întărirea arhitecturii de securitate prin intermediul partenerilor cheie din Orientul Mijlociu și Europa. Casa Albă mizează pe rolul strategic al Arabiei Saudite pentru reechilibrarea raportului de forțe în Golf și transmiterea unui semnal ferm către Teheran.

În paralel, administrația americană monitorizează aplicarea pachetelor de sancțiuni la nivel european, căutând să mențină o abordare unitară privind restricțiile comerciale impuse statelor care susțin eforturile de război.

5. Ajustarea sprijinului pentru Ucraina sub pragmatism financiar

A cincea măsură vizează reevaluarea sprijinului pentru Kiev, punând accent pe eficiență, sustenabilitate și parteneriate economice de lungă durată. În timp ce asistența militară defensivă continuă să fie calibrată în funcție de urgențele de pe teren, Washingtonul condiționează sprijinul de măsuri stricte de transparență și de cooperare în sectorul resurselor strategice.

Prin acest pachet de măsuri, Donald Trump încearcă să obțină rezultate rapide și vizibile pe scena internațională, navigând între presiunile geopolitice globale și mizele electorale interne din Statele Unite.

Donald Trump a acceptat să acorde Ucrainei licența pentru producția rachetelor interceptoare folosite de sistemul american antirachetă Patriot, a anunțat Volodimir Zelenski după ce a fost primit marți la Casa Albă, relatează agenția de presă DPA, preluată de Agerpres.

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