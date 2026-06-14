Descoperire șocantă pe un teren privat

Rămășițele au fost găsite pe o proprietate de cinci hectare în timpul lucrărilor de construcție desfășurate pentru realizarea unei alei. Muncitorii au dat peste o cantitate semnificativă de deșeuri medicale, inclusiv blocuri de parafină și lame de microscop, a raportat biroul local al procurorului.

Printre deșeuri se aflau și resturi umane, inclusiv un fetus, iar experții medicali chemați la fața locului au confirmat că acestea aparțineau unor fetuși, conform declarațiilor oficiale ale autorităților poloneze.

Descoperirea macabră a declanșat o anchetă amplă, iar vineri, 12 iunie, suspecta principală, fostă proprietară a terenului și patolog de profesie, a fost reținută. Proprietatea fusese vândută unui cuplu tânăr în urmă cu șase luni, iar aceștia nu sunt implicați în investigație. Femeia suspectată achiziționase terenul în urmă cu doi ani.

„Îmi amintesc de femeia respectivă, dar nu a mai fost aici de vreo cinci ani. Se spune că ar fi realizat unele autopsii aici, dar nu știu sigur”, a declarat un localnic.

Zona transformată în perimetru de cercetare

Autoritățile au extins investigațiile și la proprietățile învecinate, transformând zona într-un perimetru de cercetare criminalistică.

Corturi specializate au fost amplasate, iar echipele purtând măști au scotocit solul din jurul casei, care a fost ulterior testat pentru compararea ADN-ului, conform informațiilor oferite de Daily Mail.

Deși inițial s-a raportat descoperirea a 13 corpuri, surse din presa poloneză sugerează că numărul fetușilor recuperați ar putea fi de până la 30. Potrivit legislației poloneze, pedeapsa pentru profanarea rămășițelor umane și eliminarea ilegală a deșeurilor periculoase poate fi cuprinsă între doi și 12 ani de închisoare.

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