Deși distanța geografică și culturală dintre cele două țări este uriașă, golgheterul norvegian de la Manchester City a cucerit definitiv inimile părinților peruani.

Registrul Național de Identificare și Stare Civilă (RENIEC) din Peru a raportat o creștere masivă a numărului de nou-născuți care poartă numele atacantului nordic.

„Și Haaland este peruan!”

Potrivit datelor oficiale oferite de autoritățile de la Lima, în registrele de stare civilă din Peru figurează deja 468 de persoane cu numele de familie Haaland, în timp ce alți 91 de copii au fost înregistrați cu numele complet al fotbalistului: Erling Haaland.

Valul de înscrieri a început să crească odată cu faza grupelor și a explodat pur și simplu după parcursul istoric al Norvegiei până în sferturile de finală ale turneului, unde echipa a fost eliminată după meciuri memorabile.

Haaland a fost vedeta incontestabilă a nordicilor, reușind să marcheze șapte goluri, inclusiv o reușită decisivă împotriva Braziliei în fazele eliminatorii.

Purtătorul de cuvânt al RENIEC, Iván Torres, a explicat cu umor acest fenomen pentru televiziunea peruană Televisión Panamericana.

„Vedetele fotbalului tind să dea tonul când vine vorba de alegerea numelor pentru nou-născuții din Peru. Privind cifrele actuale, putem spune, mai în glumă, mai în serios, că și Haaland este peruan”, a declarat Iván Torres.

Neymar și Messi rămân regii neîncoronați ai registrelor civile

Deși ascensiunea numelui Haaland este una spectaculoasă pentru un fotbalist european fără legături istorice cu America Latină, idolii tradiționali ai continentului continuă să domine topurile preferințelor.

Brazilianul Neymar este liderul absolut și incontestabil în Peru, nu mai puțin de 33.809 de peruani purtându-i numele în buletin.

Pe locul al doilea în topul preferințelor de inspirație fotbalistică se află Lionel Messi, cu 3.402 de omonimi, dintre care 292 sunt înregistrați oficial cu numele complet al starului argentinian.

Nici alte vedete din fotbalul mondial nu au fost trecute cu vederea. Portughezul Cristiano Ronaldo a inspirat numele a 1.185 de peruani, în timp ce Lamine Yamal, puștiul-minune al naționalei Spaniei, a cucerit rapid publicul din Peru, determinând deja 1.241 de părinți să îi folosească numele de familie drept prenume pentru copiii lor.

De la idoli pe teren, la branduri culturale în familie

Această tendință arată că marii fotbaliști au depășit demult statutul de simpli sportivi de performanță. Ei au devenit adevărate branduri culturale, capabile să influențeze decizii intime din viața de familie a unor oameni aflați la zeci de mii de kilometri distanță.

Turneele mondiale au avut întotdeauna puterea de a lansa mode neobișnuite în materie de nume, transformând un gol memorabil sau o poveste de succes într-o inspirație pentru o viață întreagă.

Chiar dacă Norvegia s-a oprit în sferturi la ediția din 2026, Erling Haaland și-a asigurat în America de Sud un premiu la fel de durabil ca un trofeu: prezența pe sute de certificate de naștere care vor aminti mereu de vara în care norvegianul a cucerit planeta.