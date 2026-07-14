Când se transmite semnalul „Atenție!”

Compania Națională de Căi Ferate (CNCF) „CFR” S.A. precizează că aceste claxoane pot crea disconfort, „mai ales pe timpul nopții”, dar că semnalele nu sunt utilizate, însă, „la întâmplare”.

„Ele reprezintă o măsură de avertizare, iar mecanicul de locomotivă are obligația să le folosească în situațiile prevăzute de reglementările feroviare, pentru prevenirea accidentelor și protejarea vieții”, arată reprezentanții CFR.

Reglementat prin norme stricte de siguranță feroviară, semnalul „Atenție!” este o măsură de prevenție vitală, strâns legată de regimul special al terenurilor aflate pe o rază de până la 100 de metri de calea ferată. Utilizarea semnalelor acustice ale trenurilor este reglementată prin Regulamentul de semnalizare nr. 004, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului nr. 1.482/2006, cu modificările și completările ulterioare.

„Semnalul «Atenție!» se transmite, după caz, la pornirea trenului, la întâlnirea indicatorului de fluier, în condiții de vizibilitate redusă sau atunci când pe linie ori în apropierea acesteia se află persoane, animale, vehicule sau alte obstacole care pot pune în pericol circulația”, explică CFR.

O obligație legală care salvează vieți

Înainte de a ajunge la o trecere la nivel, trenul își anunță prezența de la o distanță cuprinsă între câteva sute de metri și peste un kilometru. Momentul în care începeți să îl auziți depinde direct de viteza de rulare și de relieful zonei. De asemenea, indicatoarele de fluier sunt amplasate la distanțe care permit avertizarea din timp, deoarece trenul are o distanță mare de frânare și nu poate opri imediat.

„La trecerile la nivel semnalizate numai prin indicatoare rutiere, mecanicul poate avea obligația să transmită repetat semnalul «Atenție!» până la depășirea zonei. Acest semnal îi avertizează pe conducătorii auto, pietoni și bicicliști să se oprească, să se asigure și să nu pătrundă pe linia de cale ferată”, potrivit sursei citate.

Claxonul trenului nu este doar un zgomot deranjant, ci un sistem vital de alarmă conceput cu un singur scop: să prevină accidentele și să salveze vieți.

Ce restricții au vecinii CFR

Dacă locuiți sau dețineți proprietăți în apropierea șinelor, trebuie să știți că legea impune un regim special pentru aceste terenuri, totul pentru a garanta că ele circulă în deplină siguranță.

„Zona de siguranță cuprinde fâșiile de teren de câte 20 m, situate de o parte și de alta a axei căii ferate, unde accesul și utilizarea sunt strict reglementate. În completare, zona de protecție poate ajunge până la 100 m de la axa căii ferate, fiind destinată prevenirii oricăror activități care ar putea afecta stabilitatea infrastructurii sau vizibilitatea în exploatare”, mai arată reprezentanții CFR.

De asemenea, în aceste perimetre, realizarea de construcții, lucrări sau alte intervenții este permisă doar cu respectarea condițiilor legale și după obținerea avizelor necesare din partea administratorului infrastructurii feroviare.

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