Transformarea portului Sulina creează noi oportunități

Sulina se află într-un proces amplu de transformare. Dragoș Ioniță, directorul Administrației Zonei Libere Sulina (AZL), a discutat cu ziarul Amprenta despre proiectele aflate în desfășurare, menite să aducă portul pe harta transportului european.

În toamna anului 2024, AZL Sulina, cu sprijinul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și al Consiliului Județean Tulcea, a început implementarea a două proiecte majore finanțate din fonduri europene: „Modernizarea Portului Sulina, Perimetrul I – Zona Liberă” și „Modernizarea Portului Sulina, Cap Mol – Bazin Maritim, Perimetrul II – Etapa I”. Aceste inițiative urmăresc transformarea portului într-un hub logistic modern, capabil să atragă operatori economici din diverse industrii.

Obiectivul principal al proiectelor este adaptarea infrastructurii pentru a răspunde cererii crescânde de transport maritim și fluvial. Se estimează că aceste investiții vor crea aproximativ 300 de locuri de muncă permanente în Sulina, contribuind la revitalizarea economică a regiunii.

Progresul lucrărilor și impactul economic

În ceea ce privește stadiul lucrărilor, modernizarea Perimetrului I este realizată în proporție de 94%, iar Perimetrul II a ajuns la 85%.

„La sfârșitul anului vom fi gata, cel puțin asta ne-au promis constructorii, cu ambele. Doar să nu apară situații excepționale”, a declarat Dragoș Ioniță.

Astfel, se preconizează atingerea unei adâncimi de 11 metri, ceea ce va permite navigația cu nave de dimensiuni mari pe Dunăre. Această îmbunătățire este esențială pentru creșterea eficienței și siguranței operațiunilor portuare.

Planuri: revitalizarea Bazinului Mare

Un alt proiect important al AZL Sulina vizează revitalizarea Bazinului Mare, prin dragarea acestuia până la o adâncime de 11,5 metri, similară celei din anii 1980.

„Vrem să atacăm Bazinul Mare, să-l readucem la cota la care a fost livrat în anii `80, la 11,5 metri. Recunosc că aici au fost și niște mici piedici, tot bazinul a fost inventariat ca și sit arheologic. Noi, în cadrul acestui proiect, pentru că am demarat lucrările de dragaj a gurii de acces, am făcut conform cerințelor celor de la Comisia Regională de Cultură lucrări de scanare a întregului bazin. S-au identificat toate epavele scufundate aici. Putem «ataca» partea de nord a bazinului, să o dragăm, să o readucem la 11 metri, și să verticalizăm și acolo cheul. De epave nu ne atingem de ele, pentru că nu sunt în zona de activitate”, a explicat Ioniță.

Acest proiect va contribui la crearea unor noi oportunități de stocare și transbordare, consolidând poziția portului Sulina ca un punct strategic pentru transportul internațional.

Transformarea orașului Sulina

Investițiile în port nu doar că îmbunătățesc infrastructura, ci oferă și perspective economice și sociale pentru Sulina. Orașul, dependent în mare parte de turism, ar putea deveni un hub de transport internațional.

„Aceste proiecte vor aduce locuri de muncă pe tot parcursul anului și vor contribui la creșterea economică durabilă a orașului. Este esențial ca oamenii din Sulina să aibă un loc de muncă constant, astfel încât să se poată întoarce acasă și să își păstreze tradițiile și obiceiurile”, a subliniat Ioniță.

Un studiu de oportunitate realizat de experți internaționali arată că portul Sulina ar putea ajunge să tranziteze până la 13 milioane de tone de marfă anual, generând 300 de locuri de muncă în următorii 15 ani.

„Oamenii vor să vină acasă cei care au plecat, vor să se reîntoarcă în orașul natal pentru că au un aer curat, un climat sănătos, au marea, au Delta, au hrană bio. Oamenii vor să se întoarcă acasă, vor să se întoarcă la obiceiuri, la tradiții, dar le trebuie un loc de muncă. Aceste proiecte vor face posibil acest lucru”, a adăugat directorul AZL.