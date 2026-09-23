Poliția italiană a descoperit 3,2 milioane de euro în numerar ascunși în pereții, podelele și mobilierul unui apartament din Caivano, în zona Napoli. Banii erau depozitați în special în bancnote de 50 de euro, ambalate în celofan. Operațiunea antimafia s-a soldat cu 34 de arestări, relatează CNN.

Banii erau ascunși sub gresie și în sertare

O sumă uriașă de bani a fost descoperită de autoritățile italiene într-un apartament din Caivano, localitate din apropierea orașului Napoli, din Italia. Polițiștii au găsit 3,2 milioane de euro în numerar, ascunși în pereți, sub podele și în compartimente ascunse ale mobilierului.

Banii erau organizați în teancuri de bancnote de 50 de euro. Potrivit autorităților, bancnotele erau învelite în celofan și ascunse în locuri greu accesibile.

Pentru a scoate întreaga sumă din locuință, polițiștii au folosit inclusiv găleți de plastic pentru mop. Ulterior, banii au fost transportați cu un vehicul blindat.

Anchetatorii au descoperit teancurile de bani în mai multe zone ale apartamentului. Unele erau ascunse sub gresie și faianță, iar altele în sertare ascunse în dulapuri.

Pe lângă suma impresionantă de bani, polițiștii au găsit 11 ceasuri Rolex, arme și materiale despre care autoritățile spun că erau folosite pentru activități de trafic de droguri.

Operațiunea a fost coordonată de procurorul antimafia din Napoli, Nicola Gratteri, după o anchetă care s-a desfășurat pe parcursul mai multor luni.

„Pentru a demonstra importanța operațiunii, am confiscat 3,2 milioane de euro în numerar, precum și ceasuri de valoare, într-o singură locuință”, a declarat Gratteri.

34 de persoane au fost arestate

Operațiunea desfășurată de autoritățile italiene a dus la 34 de arestări. Persoanele vizate sunt acuzate, potrivit comunicatului Carabinierilor, de asociere la infracțiuni de tip mafiot, trafic de droguri, extorcare și deținere de droguri în scopul comercializării.

Anchetatorii susțin că au reușit să afle mai multe despre modul de funcționare al rețelei după ce au primit informații de la persoane care au colaborat cu procurorii în schimbul protecției.

Potrivit lui Gratteri, rețeaua ar fi funcționat într-un stil pe care procurorul l-a descris drept „antreprenorial”, cu persoane organizate în ture pentru desfășurarea presupuselor activități ilegale.

Ancheta a vizat clanul Angelino

Autoritățile italiene susțin că persoanele arestate fac parte din clanul Angelino, despre care procurorii spun că s-a infiltrat în Caivano.

Ancheta a inclus și interceptarea telefoanelor mobile folosite de persoane aflate în închisoare. Potrivit procurorului antimafia, telefoanele ar fi fost introduse ilegal în penitenciare de rude.

Descoperirea banilor vine într-un moment în care Caivano se află în centrul unei inițiative guvernamentale de regenerare urbană și combatere a criminalității.

Ce este „Modelul Caivano”

Guvernul condus de Giorgia Meloni a introdus în 2023 așa-numitul „Model Caivano”, un program destinat combaterii criminalității și regenerării zonelor considerate degradate.

În septembrie 2023, secretarul de cabinet Alfredo Mantovano explica obiectivul programului: „Decretul Caivano își propune să identifice un model de intervenție care se va aplica imediat în Caivano și apoi, când condițiile vor fi favorabile, în alte zone degradate din țară.”

Mantovano a precizat că inițiativa urmărește să ofere alternative traficului de droguri și criminalității juvenile.

Opoziția italiană critică rezultatele programului

După arestările efectuate în cadrul operațiunii, membri ai opoziției italiene au criticat rezultatele „Modelului Caivano”.

Deputatul Francesco Borrelli, din partea Verzilor și a Alianței Stângii, a declarat: „De luni de zile am fost martorii paradelor prim-ministrului și miniștrilor săi, care pretind o «curățenie» care, în opinia noastră, a fost de fapt prezentată ca o victorie definitivă asupra crimei organizate. Realitatea care a ieșit la iveală din anchetă este diferită.”

Declarația reprezintă poziția politică a opoziției în urma operațiunii și a descoperirii banilor.

Ce se va întâmpla cu cei 3,2 milioane de euro

Potrivit autorităților italiene, banii recuperați urmează să ajungă la Fondul pentru Justiție, destinat sprijinirii victimelor crimei organizate.

Procurorul Nicola Gratteri a făcut și o referire ironică la costurile interceptărilor telefonice, în contextul reducerilor bugetare cu care s-ar fi confruntat departamentul său.