Susține Susține

Poliția a găsit 3,2 milioane de euro în pereții și podelele unui singur apartament, în Napoli

Ioana Ion
Ioana Ion
Jurnalist
Comentează
3,2 milioane de euro, in teanuri de bancnote de 50 de euro, gasite intr-un apartament al mafiei din Italia, langa Napoli
3.200.000 de euro ascunși într-o locuință. Banii erau în teancuri de bancnote de 50 de euro Sursa foto: Captura video Carabinieri Napoli
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește Libertatea in Google Discover

Poliția italiană a descoperit 3,2 milioane de euro în numerar ascunși în pereții, podelele și mobilierul unui apartament din Caivano, în zona Napoli. Banii erau depozitați în special în bancnote de 50 de euro, ambalate în celofan. Operațiunea antimafia s-a soldat cu 34 de arestări, relatează CNN.

Cuprins:

Banii erau ascunși sub gresie și în sertare

O sumă uriașă de bani a fost descoperită de autoritățile italiene într-un apartament din Caivano, localitate din apropierea orașului Napoli, din Italia. Polițiștii au găsit 3,2 milioane de euro în numerar, ascunși în pereți, sub podele și în compartimente ascunse ale mobilierului.

Banii erau organizați în teancuri de bancnote de 50 de euro. Potrivit autorităților, bancnotele erau învelite în celofan și ascunse în locuri greu accesibile.

Pentru a scoate întreaga sumă din locuință, polițiștii au folosit inclusiv găleți de plastic pentru mop. Ulterior, banii au fost transportați cu un vehicul blindat.

HtmlCode

Anchetatorii au descoperit teancurile de bani în mai multe zone ale apartamentului. Unele erau ascunse sub gresie și faianță, iar altele în sertare ascunse în dulapuri.

Pe lângă suma impresionantă de bani, polițiștii au găsit 11 ceasuri Rolex, arme și materiale despre care autoritățile spun că erau folosite pentru activități de trafic de droguri.

Operațiunea a fost coordonată de procurorul antimafia din Napoli, Nicola Gratteri, după o anchetă care s-a desfășurat pe parcursul mai multor luni.

„Pentru a demonstra importanța operațiunii, am confiscat 3,2 milioane de euro în numerar, precum și ceasuri de valoare, într-o singură locuință”, a declarat Gratteri.

34 de persoane au fost arestate

Operațiunea desfășurată de autoritățile italiene a dus la 34 de arestări. Persoanele vizate sunt acuzate, potrivit comunicatului Carabinierilor, de asociere la infracțiuni de tip mafiot, trafic de droguri, extorcare și deținere de droguri în scopul comercializării.

HtmlCode

Anchetatorii susțin că au reușit să afle mai multe despre modul de funcționare al rețelei după ce au primit informații de la persoane care au colaborat cu procurorii în schimbul protecției.

Potrivit lui Gratteri, rețeaua ar fi funcționat într-un stil pe care procurorul l-a descris drept „antreprenorial”, cu persoane organizate în ture pentru desfășurarea presupuselor activități ilegale.

Ancheta a vizat clanul Angelino

Autoritățile italiene susțin că persoanele arestate fac parte din clanul Angelino, despre care procurorii spun că s-a infiltrat în Caivano.

Ancheta a inclus și interceptarea telefoanelor mobile folosite de persoane aflate în închisoare. Potrivit procurorului antimafia, telefoanele ar fi fost introduse ilegal în penitenciare de rude.

Descoperirea banilor vine într-un moment în care Caivano se află în centrul unei inițiative guvernamentale de regenerare urbană și combatere a criminalității.

Ce este „Modelul Caivano”

Guvernul condus de Giorgia Meloni a introdus în 2023 așa-numitul „Model Caivano”, un program destinat combaterii criminalității și regenerării zonelor considerate degradate.

În septembrie 2023, secretarul de cabinet Alfredo Mantovano explica obiectivul programului: „Decretul Caivano își propune să identifice un model de intervenție care se va aplica imediat în Caivano și apoi, când condițiile vor fi favorabile, în alte zone degradate din țară.”

Mantovano a precizat că inițiativa urmărește să ofere alternative traficului de droguri și criminalității juvenile.

Opoziția italiană critică rezultatele programului

După arestările efectuate în cadrul operațiunii, membri ai opoziției italiene au criticat rezultatele „Modelului Caivano”.

Deputatul Francesco Borrelli, din partea Verzilor și a Alianței Stângii, a declarat: „De luni de zile am fost martorii paradelor prim-ministrului și miniștrilor săi, care pretind o «curățenie» care, în opinia noastră, a fost de fapt prezentată ca o victorie definitivă asupra crimei organizate. Realitatea care a ieșit la iveală din anchetă este diferită.”

Declarația reprezintă poziția politică a opoziției în urma operațiunii și a descoperirii banilor.

Ce se va întâmpla cu cei 3,2 milioane de euro

Potrivit autorităților italiene, banii recuperați urmează să ajungă la Fondul pentru Justiție, destinat sprijinirii victimelor crimei organizate.

Procurorul Nicola Gratteri a făcut și o referire ironică la costurile interceptărilor telefonice, în contextul reducerilor bugetare cu care s-ar fi confruntat departamentul său.

„Mă gândesc la momentul în care ministrul va dori să reducă interceptările pentru a economisi bani. Dar chiar astăzi, cu cele 3,2 milioane de euro găsite care vor merge direct la Fondul pentru Justiție, am plătit pentru un an de interceptări doar în Napoli. Și trebuie să mai efectuăm câteva operațiuni de acest gen”, a spus el.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TEȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Tags: Stiri Italia napoli
Parteneri
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Viva.ro
Este de nerecunoscut! Cum arată acum văduva lui Sergiu Nicolaescu, la 12 ani de la moartea actorului. A fost surprinsă alături de partener, iar un detaliu a atras privirile tuturor
Romina Gingașu, primele declarații după ce a șters fotografiile cu Piero Ferrari din mediul online. „Am nevoie de liniște, vreau să mă mut în casă nouă”. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu românca și soțul ei milionar
Unica.ro
Romina Gingașu, primele declarații după ce a șters fotografiile cu Piero Ferrari din mediul online. „Am nevoie de liniște, vreau să mă mut în casă nouă”. Ce s-a întâmplat, de fapt, cu românca și soțul ei milionar
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Elle.ro
Ce frumos! Doi bărbați cunoscuți în România s-au căsătorit în Grecia. Cei doi au avut parte de o ceremonie desprinsă din povești, iar imaginile spectaculoase vorbesc de la sine: „Ne amintim fluturii din stomac.”
Parteneri
Soția a răbufnit pe internet după ce jucătorul a părăsit lotul naționalei României: „Rușine să vă fie! Lacrimile mele au fost infinite”
Gsp.ro
Soția a răbufnit pe internet după ce jucătorul a părăsit lotul naționalei României: „Rușine să vă fie! Lacrimile mele au fost infinite”
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
Gsp.ro
Sarah Rizea, înotătoarea cu părinți români, aleasă Miss Italia 2026! » „Tatăl meu, Marian, e tâmplar”
Parteneri
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
Libertateapentrufemei.ro
Cutremur politic izbucnit acum câteva clipe, răsturnare colosală! Sorin Grindeanu face mutarea care schimbă jocul cu Siegfried Mureșan ca premier!
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Avantaje.ro
E OFICIAL! Incredibil, dar adevărat! PRO TV tocmai a făcut anunțul. E vorba despre Adelina Pestrițu. După numai 4 ediții cu &quot;Burlacii...
Fără mușchi și cu doar 65 de kilograme! Cum arăta Narcis Bujor de la „Insula Iubirii” la 21 de ani
Tvmania.libertatea.ro
Fără mușchi și cu doar 65 de kilograme! Cum arăta Narcis Bujor de la „Insula Iubirii” la 21 de ani
ALTE ȘTIRI
O mașină neagră pe care scrie „carabinieri”
Știri România
07:36
Un român și un italian s-au dat drept carabinieri și au înșelat o femeie cu 50.000 de euro, la Genova
Narcisa este românca stabilit în Germania care și-a deschis o gelaterie
Știri România
07:13
O româncă stabilită în Germania povestește la ce au renunțat oamenii din cauza scumpirilor: „Nu-și mai permit”
Parteneri
Nicușor Dan, pus într-o poziție de șah după reținerea lui Georgescu. De ce dizovarea Parlamentului ar fi o mișcare greșită, dacă Mureșan ar fi respins
Adevarul.ro
Nicușor Dan, pus într-o poziție de șah după reținerea lui Georgescu. De ce dizovarea Parlamentului ar fi o mișcare greșită, dacă Mureșan ar fi respins
„Mai este el cine era ca antrenor?” Ștefan Beldie, întrebare dură după revenirea lui Reghecampf la FCSB
Fanatik.ro
„Mai este el cine era ca antrenor?” Ștefan Beldie, întrebare dură după revenirea lui Reghecampf la FCSB
O academie finanțată cu 42 de milioane de dolari, fără examene și diplome de stat
Financiarul.ro
O academie finanțată cu 42 de milioane de dolari, fără examene și diplome de stat
Parteneri
Superliga.ro
Povestea unui titlu așteptat 35 de ani în Bănie
Superliga.ro
Descoperirea sezonului. Lorenzo Biliboc este cel mai bun U21 din Superliga 2025/26
Parteneri
Magda Pălimariu, transformare fizică de excepție. Imaginile cu care prezentatoarea TV a surprins pe toată lumea: „Am făcut cea mai bună alegere.” FOTO
Elle.ro
Magda Pălimariu, transformare fizică de excepție. Imaginile cu care prezentatoarea TV a surprins pe toată lumea: „Am făcut cea mai bună alegere.” FOTO
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Unica.ro
Ce s-a întâmplat între Gabriela Cristea și Mirela Vaida acum 16 ani. Cum au devenit rivale: „A fost o dramă națională”. Detalii neștiute până acum au ieșit la iveală
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
Viva.ro
Breaking în lumea mondenă! Nu a spus niciun cuvințel la început, de parcă subiectul nici măcar nu ar fi existat...Acum însă, Romina Gingașu rupe tăcerea după ce s-a scris că s-a despărțit de miliardarul italian Piero Ferrari: ”Mă mut în...”
MONDEN
Mirela Vaida si Oana Tomoioaga concurente la Asia Express 2026
Stiri Mondene
08:55
Reacția Mirelei Vaida după ce a câștigat imunitatea mică la „Asia Express” 2026, alături de Oana Tomoiagă. „Ne-a picat stima de sine, tot”
Arnaud Denis a murit. Actorul de 43 de ani a fost eutanasiat după o operație devastatoare. Sursă foto:Facebook/Arnaud Denis.
Stiri Mondene
22 sept.
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani, după o operație care i-a distrus viața
Parteneri
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Tvmania.libertatea.ro
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
Planta exotică din Dăbuleni cu care fermierii vor să dea lovitura. E prima recoltă din istorie
Observatornews.ro
Planta exotică din Dăbuleni cu care fermierii vor să dea lovitura. E prima recoltă din istorie
Ultima oră! 7 ore de percheziții la vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, apoi anchetatorii au ieșit cu genți pline. Și asta nu e tot: au verificat și mașina! Ce au descoperit acolo este incredibil
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! 7 ore de percheziții la vila din Mogoșoaia a lui Călin Georgescu, apoi anchetatorii au ieșit cu genți pline. Și asta nu e tot: au verificat și mașina! Ce au descoperit acolo este incredibil
Parteneri
Gsp.ro
Suedezul trecut prin Superliga dezvăluie ce l-a uimit în România și solicită: „UE trebuie să se implice, ceva trebuie făcut la voi”
Gsp.ro
Curse mai scurte în Formula 1 din 2027!
Parteneri
Judecătorul care a respins arestarea lui Georgescu l-a lăsat în libertate și pe Vanghelie
Mediafax.ro
Judecătorul care a respins arestarea lui Georgescu l-a lăsat în libertate și pe Vanghelie
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte
Momente de panică în Câmpina, după ce un urs a fost văzut în apropierea unui centru comercial. Localnicii au primit RO-Alert
Wowbiz.ro
Momente de panică în Câmpina, după ce un urs a fost văzut în apropierea unui centru comercial. Localnicii au primit RO-Alert
Parteneri
Youtube.com
Cum tratezi durerile de spate: sfaturile specialistului
Youtube.com
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Parteneri
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale
Wowbiz.ro
Presimțire sumbră?! Ce a postat mama Mădălinei Apostol pe rețelele sociale chiar înainte de moartea fiicei sale
Tragedie in familia lui Puya!! A cazut de la etajul 10
Redactia.ro
Tragedie in familia lui Puya!! A cazut de la etajul 10
Un copilaș de doi ani și-a pierdut viața într-o locuință cuprinsă de foc, în județul Sălaj
Kanald.ro
Un copilaș de doi ani și-a pierdut viața într-o locuință cuprinsă de foc, în județul Sălaj
POLITIC
Siegfried Mureșan la întâlnirea cu parlamentarii USR
Politică
08:59
Ce spune Siegfried Mureșan după întâlnirea cu parlamentarii USR: „L-am inclus în programul de guvernare”
Nicușor Dan
BREAKING NEWS
Politică
08:33
Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat la CNN dacă Rusia ar putea ataca o țară vecină: „Trebuie să fim pregătiţi”
Parteneri
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
Ziaruldeiasi.ro
Viitorul inteligenței artificiale se discută la Iași. Vezi speakerii și cum poți cumpăra bilete
„U Cluj se bate la titlu cu Nicușor Stanciu!” Profeția lui Mitică Dragomir pentru ierarhia din SuperLiga
Fanatik.ro
„U Cluj se bate la titlu cu Nicușor Stanciu!” Profeția lui Mitică Dragomir pentru ierarhia din SuperLiga
Super El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni
Spotmedia.ro
Super El Niño ar putea provoca peste 450.000 de decese în următoarele șase luni
Ultimele știri
Stiri Mondene
09:09
Ce avere are Irinel Columbeanu în prezent: „Se află într-un depozit”. Ce moștenire îi va lăsa fiicei lui, Irina
Știri Locale
09:06
Turiștii care merg la munte sunt rugați să nu sune la 112 dacă aud zgomote „care pot fi chiar înspăimântătoare”
Stiri Mondene
09:01
Elena Cârstea, dezamăgită că nu a fost invitată în concertul lui Horia Brenciu: „M-am săturat de favoruri”. Reacția artistului și cum s-a încheiat schimbul de replici
Stiri Mondene
08:59
Actorul Ionuț Antonie a murit, dar nu are cine să-l înmormânteze. Ioana Ginghină îi caută familia
Citește mai multe
TRENDING
Stiri Mondene
22 sept.
Modificări importante în grila Antenei 1. Zilele în care Asia Express și Insula Iubiri nu vor fi difuzate
Politică
22 sept.
Stenograme DIICOT. Călin Georgescu: „Misiunea mea a fost să-i deconspir. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion”
Lifestyle
22 sept.
Horoscop 23 septembrie 2026. Peștii culeg unele beneficii de pe urma unor colaborări, a unor afaceri sau indirect, prin partenerul de cuplu
Auto
22 sept.
Chinezii au lansat un „ucigaș de Tesla Model 3” care costă 25.500 de euro și are o autonomie de 900 km
Femeie care curăță apa dintr-un frigider
Lifestyle
06:10
Cum să scapi de apa din frigider
O persoană curăță toaleta
Lifestyle
05:00
Cât de des trebuie curățată toaleta
Ce înseamnă YKK, literele de pe fermoarele din întreaga lume. Sursă foto: Profimedia.
Lifestyle
22 sept.
De la ce vin cele trei litere gravate pe jumătate din fermoarele din întreaga lume
Misterul din spatele anesteziei generale: ce au descoperit cercetătorii când au scanat creierul pacienților „deconectați”. Foto: Getty Images
Sănătate și Fitness
22 sept.
Unul dintre marile mistere nerezolvate ale științei: ce dezvăluie anestezia generală despre creier
De ce să pui bicarbonat în coșul de gunoi
Lifestyle
22 sept.
De ce să pui bicarbonat în coșul de gunoi
De ce se face floare albă în borcanul cu murături
Lifestyle
20 sept.
De ce se face floare albă la murături și cum o previi. Greșeala frecventă din borcan
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
4 sept.
Cât hrean se pune la murături și de ce nu trebuie să lipsească din borcan
Cum pastrezi merele peste iarnă
Lifestyle
17 sept.
Cum păstrezi corect merele peste iarnă, ca să reziste până în primăvară
Cum îți dai seama când zacusca este fiartă suficient. Sursă foto: Shutterstock
Lifestyle
3 sept.
Cum îți dai seama că zacusca este suficient de fiartă. Semnul pe care îl știau bunicile
Poliţistul Vlad Roşca, la ieșirea de la ultimul termen al procesului în care e judecat pentru uciderea tânărului de 21 de ani. Sursa foto: Vlad Chirea
ReportajExclusiv
Știri România
07:00
Poliţistul care a ucis cu maşina un tânăr de 21 de ani în Poiana Braşov, la ultimul termen al procesului: „Orice sentinţă voi lua, e prea mică faţă de fapta pe care am comis-o”
Un avion de luptă F-19 al Armatei Române. Sursa foto: Profimedia Images
Știri România
06:19
Mesaj RO-Alert în Tulcea, după ce o dronă a fost detectată la graniță. Două avioane F-16 au fost ridicate de la sol
Nicușor Dan a sărutat-o pe Mirabela Grădinaru pe aeroport și a postat imaginile pe TikTok
Știri România
22 sept.
Nicușor Dan a sărutat-o pe Mirabela Grădinaru pe aeroport și a postat imaginile pe TikTok. Șeful statului este în SUA, la Adunarea Generală a ONU
Secția ATI din cadrul Spitalului Universitar de Urgență București funcționează la capacitate maximă. Foto: Hepta
Știri România
22 sept.
Criza marilor arși din București: niciun loc liber în spitale. Ce decizie s-a luat după explozia din sectorul 5
Călin Georgescu a ieșit încătușat din sediul DIICOT, după ce a fost reținut 24 de ore. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea
Opinii
22 sept.
„Martirul” Georgescu și aritmetica anticipatelor: cât valorează cătușele la urne?
Nicușor Dan este președintele României din mai 2025. Foto: Hepta
Opinii
22 sept.
Apocaleapșa după Nicușor
fulgere-furtuna-stalpi-energie-electrica
Analiză
Opinii
18 sept.
De ce energia nucleară este, pe termen lung, mai ieftină decât regenerabilele intermitente?
Felix Stroe (PSD), Alin Chirilă (PSD) și Alexandru Muraru (PNL)
Opinii
18 sept.
SIE are nevoie de un inspector general precum CIA, nu de atribuții polițienești precum FSB
Logout
Sigur vrei sa te deconectezi?
Da Nu