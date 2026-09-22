Mirabela Grădinaru are un program separat la New York, unde îl însoțește pe președintele Nicușor Dan la Adunarea Generală a ONU. Partenera șefului statului este invitată de Melania Trump la un dejun dedicat partenerelor și partenerilor liderilor prezenți la reuniunea ONU, potrivit TVR Info.

Mirabela Grădinaru îl însoțește pe președintele Nicușor Dan la New York, unde are loc Săptămâna la Nivel Înalt a Adunării Generale a ONU.

Președintele României, Nicușor Dan, se află la New York pentru a participa la deschiderea Săptămânii la Nivel Înalt a celei de-a 81-a sesiuni a Adunării Generale a ONU. Vizita, care marchează prima sa prezență la această reuniune în calitate de șef de stat, include întâlniri cu oficiali internaționali, reprezentanți ai mediului de afaceri și membri ai comunității românești din SUA.

Miercuri, 23 septembrie, liderul român va susține discursul național în plenul Adunării Generale și va participa la două reuniuni dedicate situației din Ucraina.

Partenera președintelui are însă un program separat. Marți, ea participă la evenimente organizate de Melania Trump și urmează să ia parte la un dejun oferit de Prima Doamnă a Statelor Unite pentru primele doamne și primii domni aflați la New York, o tradiție a Săptămânii la Nivel Înalt care reunește soțiile liderilor mondiali.

Seara, președintele american Donald Trump va găzdui recepția oficială pentru șefi de stat și oficialii prezenți la New York, eveniment la care este așteptat să participe și președintele României.

Luni, 21 septembrie, Mirabela Grădinaru, a participat la discuţii despre evoluţia tehnologiilor şi cum ar putea fi acestea mai sigure pentru copii. Ea a arătat că, dincolo de tehnologii, copiii au nevoie de educaţie, îndrumare şi grijă.

„A fost o întâlnire despre copii şi despre lumea în care ei cresc, o lume în care tehnologia evoluează cu o viteză fără precedent”, se precizează într-o postare a organizaţiei ”România în lumină”, proiect al Administraţiei Prezidenţiale.

De asemenea, Mirabela Grădinaru a avut „o întâlnire plăcută și un dialog valoros la New York cu E.S. Rachel Ruto, Prima Doamnă a Republicii Kenya”, conform paginii de Facebook România în lumină.

Adunarea Generală a ONU de la New York are loc într-un context internațional tensionat, marcat de conflictul din Ucraina, criza din Orientul Mijlociu și impactul acestora asupra securității globale.