Actorul și regizorul francez Arnaud Denis, apreciat de critici și nominalizat de trei ori la prestigioasele Premii Molière, a fost eutanasiat marți, 22 septembrie, în Belgia, la vârsta de 43 de ani, a declarat avocatul său, Philippe Courtois, pentru AFP, după ce o operație de hernie inghinală i-a provocat suferințe insuportabile.

„Nu mai am deloc viață”

„Decizia lui Arnaud Denis a fost luată în urma consultării a trei medici din Namur (în Belgia). Corpul său nu-l mai ajuta. Își pierduse controlul. Moartea lui Arnaud Denis este o consecință a durerii intense pe care o suferea de mai multe luni”, a declarat Courtois, relatează Le Monde.

El a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru o hernie inghinală pe 17 iulie 2023, în timpul căreia i s-a implantat o proteză din polipropilenă, moment care a marcat începutul unei existențe dureroase.

„Nu mai pot ieși din casă, nu mai am viață socială, nu mai am deloc viață. Nu mai am nimic din ceea ce înseamnă demnitatea unei vieți de om. Și este din ce în ce mai rău. Trăiesc ca un pacient cu cancer în fază terminală. Medicii nu mai au nimic să-mi propună”, declara actorul pentru publicația L’Est républicain pe 6 ianuarie 2026, când și-a anunțat dorința de a fi eutanasiat.

Actorul a declarat că medicul chirurg l-a avertizat doar asupra „riscului de dureri cronice”.

Specialiștii consultați ulterior i-au spus că simptomele sale nu pot fi legate de proteză. El a ajuns în Statele Unite, iar proteza i-a fost îndepărtată printr-o intervenție care a costat 40.000 de euro.

La trei săptămâni după întoarcerea la Paris, durerile au început să scadă, însă starea generală a continuat să se înrăutățească.

Sindrom ASIA, provocat de substanțele din proteză

În cele din urmă, un neurolog i-a pus diagnosticul de encefalomielită mialgică (sindrom ASIA), o afecțiune care ar fi putut apărea în urma unui sindrom inflamator provocat de substanțele din proteză. Conform expertizelor medicale, implantul ar fi declanșat inflamația, care ulterior i-a dereglat sistemul imunitar.

Arnaud Denis spunea în luna ianuarie că va depune o plângere penală pentru „vătămare corporală din culpă”.

„Ceea ce vreau este să depun plângere înainte de a pleca. Încerc să-mi arunc ultimele arme în această luptă”, spunea el, cu luciditate și durere.

O plângere respinsă

„Mi-a încredințat sarcina de a continua personal acțiunea sa în justiție și de a-i sprijini familia”, a adăugat acesta, anunțând că „a contestat deja respingerea” plângerii lui Denis.

Actorul depusese o plângere pentru vătămare corporală din culpă la 5 ianuarie 2026, dar aceasta a fost respinsă la sfârșitul lunii august „din cauza probelor insuficiente privind existența unei infracțiuni ”.

Într-o declarație publicată pe 18 septembrie de grupul media Ebra, Arnaud Denis s-a declarat „indignat și dezamăgit” de hotărâre:

„Îmi calcă în picioare puținul care a mai rămas din mine”. Avocatul său a anunțat că a depus o nouă plângere pe 18 septembrie, de data aceasta cu o acțiune civilă, pentru a obține „deschiderea unei anchete judiciare ”. Apărătorul a precizat că familia lui Arnaud Denis nu a dorit să comenteze în acest moment.