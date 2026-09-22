Stenogramele procurorilor DIICOT conținute în referatul prin care s-a cerut arestarea preventivă a lui Călin Georgescu devoalează o convorbire care ar fi avut loc pe 27 mai 2025 între fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 și omul de afaceri constănțean Ionel Rusen.

Călin Georgescu: „Misiunea mea a fost să-l deconspir inclusiv pe George Simion”

DIICOT ar fi înregistrat discuțiile în perioada februarie-mai 2025 printr-un mandat de supraveghere tehnică „prin care s-a încuviințat, printre altele, supravegherea video, audio sau prin fotografiere, în mediul ambiental”, potrivit documentului consultat de Libertatea astăzi dimineață, 22 septembrie.

Astfel, pe 27 mai 2025, în jurul orei 12:50, Ionel Rusen l-ar fi sunat pe Călin Georgescu pentru a stabili când și unde se vor vedea, susțin procurorii în referatul prin care s-a cerut arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Discuția ar fi avut loc câteva ore mai târziu.

La un moment dat, în timpul conversației, „GEORGESCU CĂLIN îi solicită lui RUSEN IONEL să efectueze demersuri pentru obținerea unui azil politic, atât pentru el, cât și „pentru băieții ăștia ai mei”, RUSEN IONEL afirmând că demersurile vor fi făcute pentru „toată echipa”, invocând legăturile pe care le are în acest sens, respectiv: „fostul șef (n.n. neinteligibil) procuror pe Italia. (n.n. neinteligibil) E un prieten foarte bun. El o să ne ajute cu tot ce înseamnă...”. Solicitarea este relevantă sub aspectul naturii relației dintre cei doi și al încrederii pe care GEORGESCU CĂLIN o manifestă față de RUSEN IONEL, acesta din urmă fiind perceput ca o persoană capabilă să faciliteze sau să inițieze asemenea demersuri”, scrie în documentul consultat de Libertatea astăzi dimineață, 22 septembrie.

Apoi ar fi avut loc următorul dialog, potrivit interceptărilor:

„CĂLIN GEORGESCU: Și a doua chestiune, vreau să te interesezi cum fac pentru... în caz de ceva... cu azil politic.

RUSEN IONEL: Când mergem acolo ne vedem cu fostul șef (n.n. neinteligibil) procuror pe Italia. (n.n. neinteligibil) E un prieten foarte bun. El o să ne ajute cu tot ce înseamnă...

CĂLIN GEORGESCU: Ne ajută el... Ia fii atent!

RUSEN IONEL: Eu o să îl chem acolo, direct (n.n. neinteligibil). Și o să-l chem într-un loc, într-o zonă unde (n.n. neinteligibil)

CĂLIN GEORGESCU: (n.n. neinteligibil) și pentru băieții ăștia ai mei.

RUSEN IONEL: Da. Pentru toată echipa.”

„Discuția se îndreaptă ulterior către aspecte de natură politică, GEORGESCU CĂLIN afirmând că are o „misiune” care presupune „deconspirarea” tuturor celor pe care îi consider implicați, făcând referire inclusiv la SIMION GEORGE și afirmând că beneficiază de susținerea „poporului”. În același context, GEORGESCU CĂLIN îl îndeamnă pe RUSEN IONEL să ia în considerare mutarea în Italia și revenirea ulterior, atunci când GEORGESCU CĂLIN va fi președinte („Te întorci, când voi fi eu președinte”)”, au scris procurorii în referat.

În acest sens, ar fi avut loc următorul dialog, potrivit interceptărilor din dosar:

„CĂLIN GEORGESCU: Deci acuma pot să-ți spun, că nu puteam să-ți zic. Misiunea mea a fost să-i deconspir tot. Tot sistemul! Inclusiv pe Simion (n.n. Simion George) la final.

RUSEN IONEL: Da?

CĂLIN GEORGESCU: (n.n. neinteligibil). Acuma când se intră (n.n. neinteligibil). Toți s-au devoalat”.

În continuarea discuției înregistrate de DIICOT, ar fi avut loc următorul dialog:

„CĂLIN GEORGESCU: Toți sunt gata! Eu am preluat tot. Eu am poporul în spate și toți s-au devoalat. Toți! Toate partidele politice.

RUSEN IONEL: Tu zici că mai avem vreo șansă, Călin, să (n.n. neinteligibil)?

CĂLIN GEORGESCU: Bineînțeles! Tocmai șansa este...”.

Aceste dialoguri au fost surprinse de DIICOT la 9 zile după turul doi al alegerilor prezidențiale câștigate de Nicușor Dan în fața lui George Simion.

Călin Georgescu a scăpat de arestul preventiv în dosarul în care a fost acuzat de DIICOT de înșelăciune și a primit control judiciar

Tribunalul București a stabilit astăzi, 22 septembrie, ca fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, să fie plasat sub control judiciar în dosarul de înşelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Decizia instanței nu este definitivă. Procurorii DIICOT ceruseră arest preventiv 30 de zile.

Este vorba despre dosarul în care Georgescu a fost acuzat ziua precedentă, de către DIICOT, de „înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată”. Tribunalul a stabilit însă ca Georgescu să fie lăsat în libertate, după ce fusese reținut pentru 24 de ore.

Decizia va putea fi atacată la Curtea de Apel București, iar surse judiciare au precizat deja pentru Libertatea că DIICOT va face contestație.

Călin Georgescu a fost ridicat din trafic pe 21 septembrie dimineață

Câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, anulate apoi de CCR, a fost ridicat din trafic luni dimineață, 21 septembrie, iar polițiștii și procurorii au făcut percheziții timp de 8 ore la locuința lui din Mogoșoaia, într-un dosar de constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată. Este vorba despre un dosar de înşelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane euro.

Surse judiciare au precizat atunci pentru Libertatea că, la percheziții, s-au folosit scannere pentru a căuta bani în pereții casei lui Călin Georgescu din Mogoșoaia.

După câteva ore, a fost reținut și a stat în Arestul Central

După percheziții, a fost adus la sediul DIICOT București pentru audieri. Potrivit informațiilor Libertatea, Georgescu nu le-a declarat nimic anchetatorilor în cele peste două ore petrecute la audieri, prevalându-se de dreptul la tăcere.

Ulterior, Călin Georgescu a fost reținut pentru 24 de ore. Deși a mai fost trimis în judecată în două dosare, pentru acuzații de propagandă legionară și tentativă de lovitură de stat, a fost prima oară când fostul candidat la prezidențiale a fost reținut și scos cu cătușe la mâini. El nu a declarat nimic la ieșirea de la DIICOT, la fel cum a procedat și în fața anchetatorilor.

Pe 21 septembrie, Calin Georgescu a fost retinut 24 de ore de DIICOT. Foto: Dumitru Angelescu / Libertatea

După ce a fost reținut, și-a petrecut noaptea de 21/22 septembrie în Arestul Central al Poliției Capitalei. Surse judiciare au precizat pentru Libertatea că Georgescu ar fi stat într-o cameră cu alți trei deținuți și a avut voie să aibă o periuță de dinți, lenjerie și prosop. De asemenea, i-a fost făcută vizita medicală și s-a constatat că totul este în regulă.

Ce au găsit anchetatorii la percheziții

„Pe parcursul perchezițiilor efectuate în cursul acestei zile au fost găsite și ridicate sisteme de bruiaj, înscrisuri, documente de identitate (două pașapoarte și o legitimație) ce urmează a fi expertizate existând suspiciunea că sunt false, dispozitive de stocare a datelor, precum și alte mijloace de probă”, a anunțat DIICOT în comunicatul oficial din 21 septembrie.

Perchezitii DIICOT in dosarul de inselaciune in care este implicat Calin Georgescu

În același dosar a mai fost reținut pentru 24 de ore și afaceristul Ionel Rusen, despre care procurorii susțin că a fost implicat în strângerea de fonduri pentru campania lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale de acum doi ani. Și el a primit control judiciar, astăzi, 22 septembrie.

Călin Georgescu a fost deja trimis în judecată în două dosare: acuzații de propagandă legionară și tentativă de lovitură de stat

Reamintim că, în primul tur al alegerilor prezidențiale, pe 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu (independent) și Elena Lasconi (USR) au obținut cele mai multe voturi, calificându-se în turul 2. Surprinzător, Marcel Ciolacu, fostul premier și președinte PSD, deși era favoritul sondajelor, a ieșit pe locul 3.

Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur, câștigat de Călin Georgescu, după ce documente desecretizate și prezentate în ședința CSAT au arătat că Georgescu ar fi beneficiat de finanțări dubioase, promovări suspecte pe TikTok pentru creșterea rapidă a popularității și posibile ingerințe ale Rusiei în procesul electoral.

Pe 8 decembrie 2024, mercenarul Horaţiu Potra a fost oprit de polițiști în trafic în comuna Măneşti, judeţul Prahova. În maşina Mercedes, condusă de Andrei Florin Lup și în care pasager era Potra, a fost găsit un arsenal de război cu care venea spre București.

Pe 26 februarie 2025, Călin Georgescu a fost ridicat din trafic și dus la Parchetul General, care a stabilit că ar fi comis instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale cu ajutorul mercenarilor conduși de Potra, după ce CCR a anulat alegerile prezidențiale. Procurorii au susținut atunci că gruparea Potra voia să se infiltreze în protestele organizate în București, imediat după anularea alegerilor, pentru a crea haos.

Ulterior, prin decizia BEC și a CCR, Călin Georgescu nu a mai avut voie să candideze pe 4 mai, în primul tur al alegerilor prezidențiale 2025, câștigate de Nicușor Dan în turul doi, contracandidat fiind George Simion.

Pe 2 iulie 2025, procurorii Parchetului General au anunțat că au finalizat cercetările și l-au trimis în judecată pe Călin Georgescu în primul dosar, pentru acuzații de propagandă legionară. Mai exact, anchetatorii l-au acuzat de promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război, dar și de promovarea de idei și concepții legionare, cu referire la Ion Antonescu, fostul conducător al statului din perioada septembrie 1940 - august 1944, și la Corneliu Zelea Codreanu, fost lider legionar.