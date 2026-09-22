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Ce a spus premierul desemnat Siegfried Mureșan în şedința PNL ținută la Parlament cu 9 zile înaintea votului de învestitură

Cristian Otopeanu
Cristian Otopeanu
Jurnalist
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Siegfried Mureșan, luni, 14 septembrie, în Parlamentul European de la Strasbourg. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Siegfried Mureșan, luni, 14 septembrie, în Parlamentul European de la Strasbourg. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
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Premierul desemnat Siegfried Mureşan le prezintă parlamentarilor programul de guvernare, iar prima dată a discutat marți, 22 septembrie, cu cei de la PNL, într-o ședință de grup ținută cu ușile închise.

Cuprins:

Ideile lui Siegfried Mureșan din programul de guvernare la care se lucrează

Mureșan le-a transmis liberalilor că nu are de gând să se retragă, chiar dacă este posibil să nu strângă numărul de voturi necesar pentru ca Guvernul său să fie învestit de Parlament.

„Este evident că din următoarele 3 motive noi vom duce procedura până la capăt şi ne vom prezenta la votul din Parlament. În primul rând, din respect pentru președintele României și pentru procedura constituțională. Doi, pentru a prezenta o viziune modernă, viziunea noastră pentru o Românie proeuropeană, reformată. Și trei, pentru a vedea oamenii cum votează fiecare partid. Oamenii să știe care e situația din Parlament. Parlamentul nu a fost testat la modul serios în ultimele luni”, a afirmat Siegfried Mureșan în ședința de grup PNL de la Parlament, potrivit informațiilor Libertatea.

El a prezentat și câteva idei ale programului de guvernare care se creionează în aceste zile: „Reforma trebuie să înceapă cu statul. Avem nevoie de reducerea numărului de parlamentari, în conformitate cu recensământul. De comasări ale agențiilor. De reforma pensiilor speciale, mai exact fără cumul pensie și salariu la stat. Companiile de stat... Aici trebuie asigurat un management performant. ANAF-ul trebuie să se concentreze pe marile fraude. Nu este nevoie de creșteri de taxe și impozite și nici de creșterea TVA. Sigur că ieri, în ședința PSD, au anunțat asta, dar nu am spus niciodată asta. Nu facem asta”.

„E clar că președintele României nu a fost favorabil până acum scenariului alegerilor anticipate, dar e clar că acum sunt două variante: guvernul nostru sau alegeri anticipate. Nu aș vrea să fiu în pielea unui parlamentar PSD care riscă să rămână fără mandat dacă se ajunge la alegeri anticipate. Sau în pielea unui parlamentar dintr-un partid sau grup mic care riscă să nu mai facă pragul”, a mai afirmat Siegfried Mureșan în şedința PNL, potrivit informațiilor Libertatea.

Programul lui mai include discuții cu parlamentarii USR și cu cei de la UDMR, după care, până la finalul acestei săptămâni, Siegfried Mureșan este așteptat să depună programul de guvernare şi lista miniştrilor la Parlament.

Din 21 septembrie, Siegfried Mureșan are 10 zile să facă un guvern cu care să vină în Parlament

Pentru că decretul de numire semnat de președintele Nicușor Dan a fost publicat în Monitorul Oficial pe 21 septembrie, Mureșan are din acel moment 10 zile la dispoziție să formeze un guvern cu care să vină în fața Parlamentului pentru votul de învestitură.

Reamintim că PSD a stabilit în ședința Biroului Permanent Naţional să nu voteze Guvernul lui Siegfried Mureșan.

Pentru a obține învestitura în Parlament, noul Cabinet are nevoie de voturile a cel puțin 233 de deputați și senatori. Deocamdată, Mureșan se bazează pe 170 de voturi (PNL, USR și UDMR). Grupul Minorităților Naționale mai poate adăuga 17 voturi, ridicând totalul la 187. Prin urmare, pentru ca Guvernul său să fie învestit, Siegfried Mureșan trebuie să mai convingă cel puțin 46 de parlamentari în următoarele zile.

Cronologia celor patru luni după demiterea premierului Bolojan, de la „Guvern în termen rezonabil” până la nominalizarea lui Siegfried Mureșan

România este în criză politică din 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire.

Ulterior, Nicușor Dan a făcut două nominalizări pentru funcția de premier: Eugen Tomac, care și-a depus mandatul înainte de votul din Parlament, și Adrian Veștea, al cărui guvern a fost respins pe 22 iunie.

Pe 5 septembrie s-au împlinit 4 luni de când România este condusă de un guvern interimar, premier fiind tot Bolojan.

Foarte important, coaliția PSD-PNL, care s-a format în noiembrie 2021 cu girul fostului președinte Klaus Iohannis, s-a rupt în aprilie 2026, după 5 ani.

Cronologia evenimentelor după ce Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai

  • 5 mai - Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.
  • 18 mai - Au început consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern.
  • 4 iunie - Nicușor Dan l-a nominalizat pe Eugen Tomac premier.
  • 14 iunie - Nicușor Dan a anunțat că Tomac și-a depus mandatul și a propus a doua variantă de premier, pe Adrian Veștea. Tabăra din Partidul Național Liberal apropiată de președintele partidului, Ilie Bolojan, l-a acuzat imediat pe șeful statului că vrea să rupă PNL, după ce l-a nominalizat pe prim-vicepreședintele Veștea fără să anunțe conducerea liberalilor și fără acceptul lor. „Un act ostil, o evidentă încercare de rupere a PNL, intenție intuită încă de la doborârea guvernului în interesul PSD”, a spus atunci Bolojan.
  • 21 iunie - PNL decide la Congresul extraordinar că participarea membrilor partidului într-un Guvern cu PSD va genera excluderea lor. S-a cerut demisia din PNL a lui Adrian Veştea, Lucian Bode, Rareş Bogdan, Hubert Thuma şi a Alinei Gorghiu, considerați „puciști”.
  • 22 iunie - Adrian Veștea a mers în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, dar a picat la vot cu 189 de voturi favorabile, în condițiile în care avea nevoie de 233.
  • 23 iunie - Nicușor Dan a început consultările oficiale cu partidele pentru a găsi un premier acceptat de toți. După câteva zile, PSD a venit cu varianta Sorin Grindeanu, președintele partidului, iar PNL, USR și UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan, cu toate că Bolojan afirmase inițial că PNL este dispus să voteze un guvern minoritar PSD.
  • 25 iunie - Nicușor Dan a fost întrebat de jurnaliști dacă Bolojan l-a mințit referitor la susținerea Guvernului Tomac. Iar președintele nu a negat, răspunzând diplomatic: „Nu o să vă răspund la această întrebare, dar o să vă spun că în momentul în care I-am desemnat pe Eugen Tomac, am avut așteptarea rezonabilă că o să fie o majoritate pentru această nominalizare, că altfel nu aș fi făcut-o”.
  • 26 iunie - șeful statului a chemat din nou partidele la discuții, dar nu s-a ajuns la niciun rezultat. În acest context, Nicușor Dan l-a acuzat indirect pe Bolojan de minciună după ce acesta a spus că PNL va sustine inclusiv un Guvern minoritar PSD, lucru nedovedit în negocierile de la Cotroceni: „Am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări, a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare: guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD, cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția”.
  • 20 august - Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat că Alexandru Nazare nu este membru PNL, dar dacă dorește să devină premier în viitorul Guvern, numele său fiind tot mai vehiculat, trebuie să vină în partid, să spună acest lucru și să primească votul, ca să nu se repete situația lui Adrian Veștea, pentru că Nazare este ministru asumat de PNL.
  • 25 august - Ilie Bolojan nu a mai insistat cu varianta Siegfried Mureșan premier. „În funcție de discuțiile cu colegii, vom face o propunere”, a spus președintele PNL.
  • 28 august - Nicușor Dan a promulgat Legea ANI prin care Dominic Fritz își pierde mandatul de primar în Timișoara. „Dacă nu riscam pierderea banilor din PNRR, retrimiteam proiectul în Parlament”, a explicat șeful statului. Fritz rămâne însă președinte USR.
  • 31 august - Kelemen Hunor i-a reproşat lui Siegfried Mureşan, propus premier de PNL-USR-UDMR, că „a dispărut” din spațiul public. „Am discutat și cu Bolojan”, a afirmat președintele UDMR.
  • 17 septembrie - Preşedintele Nicuşor Dan a anunţat după consultările cu partidele politice că îl propune pentru funcţia de premier pe Siegfried Mureşan și că acesta i-a cerut un timp de gândire. „Suntem la mai mult de patru luni după ce guvernul a fost demis prin moţiune de cenzură şi în interiorul acestui interval am avut sute de ore de discuţii şi împreună, şi separat cu partidele politice pentru a găsi o soluţie de ieşire din această criză. O să spun direct, am văzut la partide multă preocupare electorală şi mult mai puţină preocupare pentru interesul naţional. Ba chiar un şef de partid mi-a spus în privat: Asta cu România e problema ta, cu partidul e problema mea. Şi nu e în regulă”, a afirmat șeful statului într-o declarație de presă. La scurt timp, Mureşan a anunţat pe Facebook că acceptă propunerea
  • 21 septembrie - decretul de numire a fost publicat în Monitorul Oficial, iar Siegfried Mureșan are la dispoziție 10 zile să formeze un guvern cu care să vină în fața Parlamentului ca să ceară votul de învestitură.

Ilie Bolojan conduce Guvernul din iunie 2025 și Partidul Național Liberal din iulie 2025, în calitate de președinte cu puteri depline.

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Tags: Criză politică PNL - Partidul National Liberal USR - Uniunea Salvati Romania UDMR - Uniunea Democrata a Maghiarilor din România: Program, Candidați și Viziune PSD - Partidul Social Democrat Siegfried Mureșan
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