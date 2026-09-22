Chinezii au lansat un „ucigaș de Tesla Model 3” care costă 25.500 de euro și are o autonomie de 900 km

BYD, liderul mondial în producția de automobile electrificate, își extinde radical aria de acțiune prin marca sa specializată Fang Cheng Bao. Brandul, devenit cunoscut în principal pentru SUV-urile sale robuste, face un pas îndrăzneț către segmentul de masă al automobilelor destinate asfaltului, scrie publicația bulgată Fakti.

Odată cu debutul noului sedan Formula S, chinezii intră direct pe terenul de luptă al automobilelor electrice accesibile, dar încărcate de tehnologie.

Gama Formula este concepută pentru a cuprinde cel puțin trei versiuni principale, însă primul val destinat pieței asiatice începe cu liftbackul în stil coupe Formula S și cu versiunea sa mai sportivă, Formula S GT.

Modelul de bază, cu tracțiune spate și o autonomie de 730 km conform ciclului CLTC, este oferit la un preț de pornire agresiv, de doar 27.900 de dolari (aproximativ 25.500 de euro).

Portofoliul Formula S cuprinde în total cinci niveluri de echipare. O soluție inginerească impresionantă este posibilitatea ca, fără nicio diferență de preț, cumpărătorul să aleagă între două tipuri de suspensie activă de ultimă generație.

Opțiunile sunt un sistem pneumatic cu control electronic al rigidității (DiSus-A) sau o suspensie hidraulică inovatoare, cu amortizoare magnetoreologice (DiSus-M). Astfel, alegerea depinde în totalitate de preferințele individuale în ceea ce privește confortul și comportamentul mașinii la condusul dinamic.

Sistemele de propulsie oferă o varietate considerabilă. Modelele cu un singur motor electric pe puntea spate dezvoltă 329 CP sau 402 CP, în timp ce versiunea cu tracțiune integrală folosește două motoare, cu o putere combinată impresionantă de 657 CP.

Bateriile de tracțiune au capacități de 76,7 kWh sau 92 kWh, asigurând autonomii de 730, 750 și până la impresionanta valoare de 900 km, conform standardului CLTC. Coeficientul redus de rezistență aerodinamică, de doar 0,25, garantează o eficiență energetică ridicată chiar și la viteze mai mari pe autostradă.

În paralel, pe piață își face apariția și Formula S GT – un hatchback sportiv și dinamic, care folosește aceeași platformă. Versiunea cu tracțiune spate și 402 CP are un preț de aproximativ 29.300 de euro și oferă o autonomie de peste 850 km.

Varianta de top, cu tracțiune integrală, pornește de la aproximativ 32.200 de euro (35.200 de dolari), pentru o autonomie de 730 km. Versiunea GT utilizează exclusiv bateria mare, de 92 kWh, din a doua generație Blade. Aceasta permite încărcarea ultrarapidă, capacitatea bateriei putând crește de la 10% la 70% în doar 5 minute, iar atingerea nivelului de 97% necesitând încă doar 4 minute.

Scutul electronic al automobilului se bazează pe sistemul de asistență God's Eye B, susținut de senzori LiDAR pentru detectarea la distanță a obstacolelor în condiții de vizibilitate redusă.

Sistemul permite parcarea automatizată, precum și pilotarea automată în oraș și în afara acestuia, cu posibilitatea de a ocoli singur obstacolele.

Pentru cei pasionați de senzații tari există un mod special pentru drift, în care computerul dozează automat cuplul și unghiul de bracare. Cu o lungime de peste 5 metri și un ampatament de 2.960 mm, noile modele intră direct în competiție cu liderii Xiaomi SU7, Xiaomi YU7, Tesla Model 3 și Tesla Model Y.

La interior, inginerii au păstrat butoanele fizice pentru funcțiile principale, combinându-le cu un head-up display de 26 de inchi, cu realitate augmentată, și un sistem audio premium de la Devialet.