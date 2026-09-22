Prezentatorul TV Dan Negru critică dur eșecul autorităților de a finaliza Canalul Siret - Bărăgan, la aproape patru decenii de la debutul lucrărilor. Aflat în șantierul abandonat al proiectului care trebuia să irige peste 700.000 de hectare și să oprească seceta în România, acesta a catalogat investiția drept „un proiect de țară eșuat”.

Canalul Siret - Bărăgan, considerat „un proiect de țară eșuat”

„Cât de proști suntem!”, a fost reacția vehementă a lui Dan Negru, filmându-se de pe fundul Canalului Siret – Bărăgan, un proiect rămas nefinalizat de aproape 40 de ani. Omul de televiziune a atras atenția că infrastructura concepută să salveze agricultura din Bărăgan stă abandonată de zeci de ani.

„Eu stau acum pe fundul unui canal, canalul Siret – Bărăgan. Am trecut pe aici (...) și mi-am amintit de locul ăsta. Siret – Bărăgan, canalul ăsta, trebuia să oprească seceta în România. (…) Era proiectat să devieze apele Siretului spre Bărăgan. Ar fi irigat peste 700.000 de hectare”, a precizat Dan Negru, într-un clip video postat pe rețelele sociale.

Prezentatorul TV a mai susținut că în 1912 au apărut primele studii despre acest canal, iar în 1987 a început construcția sa.

„Trebuia să aibă 200 de kilometri și să ducă apa spre cea mai valoroasă zonă agricolă a României, spre Bărăgan. Putea să fie și un canal navigabil pe care să se transporte mărfuri. Dacă l-ar termina, oricum e început, canalul ăsta ar salva agricultura românească”, a mai adăugat el.

Dan Negru a catalogat investiția drept „un proiect de țară eșuat” și a concluzionat că nu exista „țări bogate sau sărace”, ci doar „bine sau prost conduse”.

„La vară (în 2027 n.r.) se fac 40 de ani de când e așa, pregătit să salveze agricultura Bărăganului. Canalul Siret - Bărăgan e un proiect de țară eșuat. Canalul ăsta neterminat arată că nu există țări sărace sau țări bogate, există doar țări bine sau prost conduse”, a conchis prezentatorul TV.

Peste 23 km din canalul Siret - Bărăgan ar putea să intre în execuție

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare desfășoară de câțiva ani o licitație pentru proiectarea și execuția a 23,37 de kilometri ai Canalului Magistral Siret-Bărăgan.

Procedura de achiziție vizează construcția primului tronson al canalului, între kilometrul 0 și kilometrul 23+372, în județul Vrancea. Pe lângă canalul propriu-zis, proiectul include trei noduri hidrotehnice, 15 subtraversări ale râurilor, patru subtraversări ale drumurilor naționale și două poduri în intravilan.

Valoarea estimată a obiectivului de investiții este de 1.000.534.070,16 lei, fără TVA. Potrivit SEAP, licitația se află în evaluare financiară, având ca dată limită 1 octombrie 2026.

Proiect început în 1987 și abandonat după câțiva kilometri

Canalul Siret-Bărăgan este unul dintre marile proiecte începute în perioada comunistă. Pentru a combate efectele secetei, cu scopul de a alimenta cu apă de irigații Câmpia Bărăganului, în perioada 1986-1987 s-a demarat proiectul aferent Canalului magistral Siret - Bărăgan, pornind de la râul Siret, între acumularea Călimănești din județul Vrancea, tranzitând județele Brăila și Buzău, ajungând până la acumularea Dridu din județul Ialomița.

Proiectul nu a fost însă finalizat. Din primii 50 de kilometri prevăzuți în prima etapă au fost construiți și recepționați doar 5,71 kilometri, după care lucrările au fost oprite de mai multe ori.

„Din cei 50 de kilometri de canal care ar fi trebuit sa fie construiți în județul Vrancea, în etapa I, până în anul 1995, s-au finalizat și recepționat doar 5,71 km în aval de acumularea Călimănești, până la limita sudică a județului Vrancea, iar pe restul de 44,29 km au fost începute lucrări, dar aceste lucrări au fost sistate în mod repetat din cauza unei combinații de factori, inclusiv probleme tehnice, schimbări politice și economice, preocupări legate de mediu și impactul asupra comunităților locale”, preciza Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.